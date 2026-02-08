 “Ahora va a confesar”: El audio clave que condenó al jinete por femicidio en San Vicente de Tagua Tagua - Chilevisión
08/02/2026 12:05

“Ahora va a confesar”: El audio clave que condenó al jinete por femicidio en San Vicente de Tagua Tagua

Gracias a la conversación entre familiares del autor del crimen, se logró dar finalmente con el cuerpo de la joven.

Publicado por Josefina Vera

Esta semana el Tribunal de Rancagua condenó a presidio perpetuo a Francisco Javier Ramírez Flores, tras cometer femicidio contra la joven de 18 años, Camila Ugalde, en diciembre del 2021.

La relación entre el jinete y la víctima terminó apenas se fueron a vivir juntos a un predio cercano a unas caballerizas, lugar en donde más tarde se encontró enterrado el cuerpo de Camila.

Sin embargo, la investigación logró encontrar el camino correcto luego de que se revelara un mensaje de audio entre familiares de Francisco en donde comentaban que confesaría el crimen.

El audio clave en la condena de Francisco Ramírez

"Porque mami, estaba drogado po', estaba drogado cuando hizo esa ca...", se escucha que le dice la hermana del condenado a su madre, luego de asesinar a su pareja.

"Ahora está lúcido, ahora va a confesar toda la hue... po'", agrega. Con esto, y luego de un año y medio, se logró dar con el cuerpo de la víctima en el mismo terreno donde vivían, mientras el culpable estaba prófugo.

Tras lograr su detención en el 2023, Ramírez ahora fue acusado de femicidio consumado y deberá cumplir 20 años de cárcel.

