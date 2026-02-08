Santiago, Maipú y otras 7 comunas de la RM tendrán cortes de luz en las próximas horas de este lunes - Chilevisión

En total, son 9 los sectores de la capital que tendrán interrupciones en el suministro: Conchalí, Huechuraba, Quinta Normal, Cerro Navia, La Reina, Ñuñoa, Santiago, Maipú y San Miguel.

Enel, empresa encargada de la distribución de electricidad en la región Metropolitana, dio a conocer cuáles son las comunas que sufrirán cortes de luz este lunes.

En total, son 9 los sectores de la capital que tendrán interrupciones en el suministro: Conchalí, Huechuraba, Quinta Normal, Cerro Navia, La Reina, Ñuñoa, Santiago, Maipú y San Miguel.

Cabe recordar que los cortes de energía corresponden a trabajos programados por la compañía y, en la mayoría de los casos, se prolongarán por cerca de seis horas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Enel advierte cuáles serán las 9 comunas con cortes de luz en las próximas horas

Conchalí: Lunes 9 de febrero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Huechuraba: Lunes 9 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: Lunes 9 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerro Navia: Lunes 9 de febrero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Reina: Lunes 9 de febrero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Lunes 9 de febrero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Lunes 9 de febrero desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Maipú: Lunes 9 de febrero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Lunes 9 de febrero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.