“No puedo más de amor y orgullo”: Camila Vallejo comparte emotivas fotos del primer cumpleaños de su hijo - Chilevisión

08/02/2026 14:38

“No puedo más de amor y orgullo”: Camila Vallejo comparte emotivas fotos del primer cumpleaños de su hijo

Usuarios de Instagram llenaron de comentarios el post de la ministra vocera de gobierno. "Diste tus primeros 12 pasitos y ya definitivamente te lanzaste a la vida", contó.

Publicado por Josefina Vera

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, compartió este fin de semana a través de redes sociales que su hijo menor, Rafael, cumplió su primer año.

Con unas emotivas fotografías del bebé paseando por la Moneda y disfrutando en familia con su padre, Abel Zicavo, celebró la importante fecha.

El emotivo mensaje de la Ministra Vallejo a su hijo

"Mi nenito, monito, guaguito bebé, peloncito de mi corazón, el jueves cumpliste tu primer año de vida y yo no puedo más de amor y orgullo. ¡Cómo pasa de rápido el tiempo!", partió diciendo la ministra.

Con emoción por todo lo vivido en el último año, agregó: "Diste tus primeros 12 pasitos y ya definitivamente te lanzaste a la vida, no hay semana que no aprendas a hacer 10 cosas nuevas, a descubrir con tu hermosa y pícara sonrisa que hay un mundo lleno de cositas interesantes que meterte a la boca, agitar con tus manitos o lanzar hacia el piso, ya dices pa-pá y ma-má".

"Pero todos sabemos que tu persona favorita es tu hermana, ¡qué bellos hermanos son! Si, Definitivamente el amor solo se multiplicó con tu llegada y va inundando cada rincón de nuestras vidas", añadió.

A modo de cierre, Vallejo terminó con un tierno: "Gracias por tus arrumaquitos, por tu risa, por tu inagotable simpatía, gracias por acariciarnos el corazón en cada nuevo día y recordarnos la belleza de la vida. ¡Te amamos!".

Más de 900 personas le dedicaron unas palabras de felicitaciones por el cumpleaños de Rafael y su primer año como madre. "Ministra, usted es la mejor Mami, la quiero mucho" y "el sobrino de Chile", fueron algunos mensajes.

