Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

Un sismo de 5,8 sacudió la tarde de este domingo 8 de febrero al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá.
Según información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:23 horas y se localizó a 57 kilómetros al noroeste de la comuna de Pica.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 121 kilómetros.
Hora Local: 2026/02/08 13:23:57, mag: 5.8, Lat: -20.15, Lon: -68.93, Prof: 118.2, Loc : 56.32 km al NE de Pica— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 8, 2026