Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

Un sismo de 5,8 sacudió la tarde de este domingo 8 de febrero al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá.

Según información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:23 horas y se localizó a 57 kilómetros al noroeste de la comuna de Pica.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 121 kilómetros.