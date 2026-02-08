 Bono por Años Cotizados: Consulta con tu RUT si lo recibes sin postular - Chilevisión
08/02/2026 12:24

Bono por Años Cotizados: Consulta con tu RUT si lo recibes sin postular

Este aporte busca que pensionados y pensionadas mejoren sus condiciones mes a mes a través del pago de una suma en UF. Consulta acá si lo tienes, el único requisito y el monto.

Publicado por CHV Noticias

El Bono por Años Cotizados (BAC) es uno de los aportes que el Estado de Chile entrega a pensionados y pensionadas para mejorar sus condiciones económicas y que puedes recibir consultando con tu RUT.

Este beneficio entró en vigencia en enero de este año tras la aprobación de la última reforma de pensiones, incorporándose al nuevo Seguro Social Previsional (SSP). 

Bono por Años Cotizados: Consulta acá con tu RUT si lo recibes 

Si te interesa conocer si recibes el Bono por Años Cotizados, ChileAtiende dispuso de una plataforma para consultar. Para ello, solo debes seguir este paso a paso:

  • Ingresar a la página web (haz clic acá o en la imagen de abajo).
  • Rellenar con tus datos (RUN y fecha de nacimiento).
  • Pinchar la opción "Consultar".

Quiénes lo reciben

El Bono por Años Cotizados comenzó a entregarse en enero de 2026 a todas las personas que tengan 65 años o más y que estén pensionadas, siempre y cuando cumplan una condición: Tener un mínimo de cotizaciones.

En el caso de las mujeres: el requisito mínimo es de 120 meses cotizados, es decir, 10 años.

En el caso de los hombres: el requisito mínimo es de 240 meses cotizados, es decir, 20 años de cotizaciones. Así, se buscará reconocer a quienes han contribuido por más tiempo.

El monto es entregado junto a la pensión. En el caso de quienes estén pensionados, pero no hayan cumplido los 65 años, comenzarán a recibirlo cuando cumplan esa edad.

Monto Bono por Años Cotizados 2026

A diferencia de lo que ocurre con otros beneficios estatales, el Bono por Años Cotizados no responde a un monto fijo, sino que varía por el valor de la UF y la cantidad de años cotizados.

En simple, el pago es de 0,1 Unidades de Fomento (UF) por año cotizado, teniendo como tope 25 años, es decir, 2,5 UF.

Considerando el valor de la UF a comienzos de febrero ($39.703), por cada año cotizado, el beneficiario/a sumará $3.970 a su pensión. Si a eso se le agrega el tope, una persona podría recibir como máximo alrededor de $99 mil pesos adicionales.

