Reforma Previsional: Revisa los dos nuevos beneficios que aumentarán las pensiones en 2026 - Chilevisión

Se trata de la Compensación por Expectativa de Vida y el Beneficio por Años Cotizados que comenzarán a pagarse a partir de enero a quienes cumplan con los requisitos.
La Reforma Previsional es un apoyo estatal que mejora las pensiones de quienes se jubilan a partir de los 65 años y que han cotizado, lo que también permite compensar a las mujeres por las brechas que genera que tengan una mayor expectativa de vida.
En este aspecto, a partir de 2026 los pensionados podrán acceder a dos nuevos beneficios, y a su vez, el apoyo estatal se extenderá a quienes tengan 75 años o más, dado que actualmente el beneficio es para mayores de 82 años.
Este aporte genera un incremento en la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, según la edad de las personas:
Además, también se comenzaron a aplicar dos nuevos beneficios:
Se otorga como una pensión similar a la renta vitalicia y se calcula en Unidades de Fomento (UF) a mujeres pensionadas para complementar su pensión y así reducir las desigualdades en los montos de pensiones, dado que se estima que las mujeres tienen una mayor expectativa de vida.
La compensación mínima corresponde a 0,25 UF ($9.910 al mes de noviembre) y se realiza a partir de los 65 años, aunque la persona se haya pensionado antes y el porcentaje de compensación depende de la edad y causal por la que se ha pensionado.
El pago comenzará en enero de 2026 y no requiere postulación, por lo que el beneficio se recibirá automáticamente.
Está destinado a personas pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros de vida, y tengan 65 años o más y que hayan cotizado:
En ambos casos, se deben tener como máximo 25 años de cotizaciones y el monto corresponde a 0,1 UF ($3.964 al mes de noviembre) por cada 12 meses cotizados.
Tiene un tope de 2,5 UF mensuales ($99.108 al mes de noviembre), equivalente a 25 años de cotizaciones y se suma directamente a la pensión que ya reciben, independientemente de si tiene fondos en su cuenta o no.
Finalmente, este pago comenzará en enero de 2026 para todos aquellos que para esa fecha ya estén pensionados y con 65 años de edad o más al 31 de julio de 2025.
En caso de pensionarse al 1 de agosto de 2025, el pago será diferido una vez que reciban su primera pensión e incluye retroactivo en el caso que corresponda.