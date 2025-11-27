Reforma Previsional: Revisa los dos nuevos beneficios que aumentarán las pensiones en 2026 - Chilevisión

Se trata de la Compensación por Expectativa de Vida y el Beneficio por Años Cotizados que comenzarán a pagarse a partir de enero a quienes cumplan con los requisitos.

La Reforma Previsional es un apoyo estatal que mejora las pensiones de quienes se jubilan a partir de los 65 años y que han cotizado, lo que también permite compensar a las mujeres por las brechas que genera que tengan una mayor expectativa de vida.

En este aspecto, a partir de 2026 los pensionados podrán acceder a dos nuevos beneficios, y a su vez, el apoyo estatal se extenderá a quienes tengan 75 años o más, dado que actualmente el beneficio es para mayores de 82 años.

¿Cuáles son los dos nuevos beneficios de la Reforma Previsional para 2026?

Este aporte genera un incremento en la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, según la edad de las personas:

Desde los 82 años o más (a los 6 meses): El aumento se generó en septiembre de 2025 .

(a los 6 meses): El aumento se generó en . Desde los 75 años o más (a los 18 meses): El aumento se reflejará en septiembre de 2026 .

(a los 18 meses): . Desde los 65 años o más (a los 30 meses): El aumento estará disponible en septiembre de 2027.

Además, también se comenzaron a aplicar dos nuevos beneficios:

Compensación por Expectativa de Vida

Se otorga como una pensión similar a la renta vitalicia y se calcula en Unidades de Fomento (UF) a mujeres pensionadas para complementar su pensión y así reducir las desigualdades en los montos de pensiones, dado que se estima que las mujeres tienen una mayor expectativa de vida.

La compensación mínima corresponde a 0,25 UF ($9.910 al mes de noviembre) y se realiza a partir de los 65 años, aunque la persona se haya pensionado antes y el porcentaje de compensación depende de la edad y causal por la que se ha pensionado.

65 años: 100%

64 años: 75%

63 años: 50%

62 años: 25%

61 años: 15%

60 años: 5%

El pago comenzará en enero de 2026 y no requiere postulación, por lo que el beneficio se recibirá automáticamente.

Beneficio por Años Cotizados

Está destinado a personas pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros de vida, y tengan 65 años o más y que hayan cotizado:

Mujeres: al menos 120 meses (10 años). Hombres: al menos 240 meses (20 años).



En ambos casos, se deben tener como máximo 25 años de cotizaciones y el monto corresponde a 0,1 UF ($3.964 al mes de noviembre) por cada 12 meses cotizados.

Tiene un tope de 2,5 UF mensuales ($99.108 al mes de noviembre), equivalente a 25 años de cotizaciones y se suma directamente a la pensión que ya reciben, independientemente de si tiene fondos en su cuenta o no.

Finalmente, este pago comenzará en enero de 2026 para todos aquellos que para esa fecha ya estén pensionados y con 65 años de edad o más al 31 de julio de 2025.

En caso de pensionarse al 1 de agosto de 2025, el pago será diferido una vez que reciban su primera pensión e incluye retroactivo en el caso que corresponda.