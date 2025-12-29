Libertarios ingresarán proyecto que busca el cese de la renovación de la licencia hasta los 65 años - Chilevisión

La iniciativa pretende eliminar la burocracia y reasignar recursos del Estado. Además, introduce la obligación de que los propios conductores informan sus condiciones médicas a las municipalidades.

La bancada del Partido Nacional Libertario anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que busca que los conductores no deban renovar su licencia de conducir hasta los 65 años de edad.

Con el argumento de eliminar la burocracia y reorientar recursos del Estado, la iniciativa pretende cambiar la regulación actual, que establece una renovación cada 6 años para las licencias no profesionales clases B y C.

"Con eso nosotros esperamos liberar a la gente. O sea, tenemos casi 15, 14 millones de conductores en Chile. Esos 14 millones de conductores se tienen que gastar horas y horas para renovar su carnet de conducir", expresó el diputado y presidente de la colectividad, Johannes Kaiser.

A lo anterior, agregó: "Lo que eso significa en horas hombre, en pérdida de recurso humano, es absolutamente inconcebible. Son cientos de millones de dólares solamente en horas de trabajo que no se pueden realizar".

Las propuestas del proyecto sobre renovación de licencias

Según detalla el proyecto, este también introduce el "deber explícito del titular de la licencia de informar a la municipalidad respectiva cuando sufra una condición médica que pueda limitar su capacidad para conducir de manera segura".

Dicho requerimiento forma parte de las tres responsabilidades que, propone el documento, deberán adoptar los conductores en caso de que prospere en la Cámara de Diputadas y Diputados:

a. Deber del titular de la licencia de informar a la Dirección de Tránsito cuando sea diagnosticado con una condición médica que afecte su capacidad para conducir con seguridad. b. Posibilidad de suspensión administrativa de la licencia hasta que la persona acredite recuperación o compensación de la condición. c. Establecimiento de una responsabilidad expresa del conductor en caso de accidente cuando no haya cumplido su obligación de reportar la condición médica que hacía riesgosa la conducción.

"Cada proceso de renovación implica costos que actualmente fluctúan entre 0,5 y 0,7 UTM por trámite. La eliminación de la exigencia hasta los 65 años reduce un gasto recurrente a millones de conductores", dice el proyecto, consignó Radio Bío-Bío.

A su vez, desde el PNL señalan que "se alinea con políticas de racionalización regulatoria y disminución de cargas financieras innecesarias para la población“.