"Dejar como víctima a la mujer sin saber quién es...”: Américo recibe apoyo desde Argentina tras quiebre con Yamila Reyna - Chilevisión

Antonella Menem, nieta del expresidente Carlos Menem, manifestó su respaldo al cantante y aseguró que tendría una amistad con él.

En medio del polémico quiebre entre Yamila Reyna y Américo, desde donde han salido a la luz diversos episodios de violencia, al otro lado de la cordillera defendieron a ciegas al cantante.

Se trata de Antonella Menem, nieta del expresidente de Argentina, Carlos Menem, quien se pronunció en defensa de su amigo.

La inesperada defensa a Américo

Desde Argentina, Antonella conversó con Adriana Barrientos para enviarle un mensaje de apoyo al cantante.

"Te quiero mucho mi querido amigo", le habría escrito la argentina a Américo en una publicación, la cual generó dudas en "La Leona" y le preguntó sin miramientos: "¿Son amigos ustedes?".

"No es una súper amistad. Pero sí, es una gran persona", le respondió Menem a Barrientos, para luego dedicarle unas palabras de aliento.

"Es mejor hacerlo pelota a él que es hombre y que no tiene los mismos derechos y dejar como víctima a la mujer sin saber quién es la persona conflictiva en la relación", indicó Antonella, según comentó Adriana en Zona de Estrellas, desatanto todo tipo de opiniones.