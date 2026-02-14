"Dejar como víctima a la mujer sin saber quién es...”: Américo recibe apoyo desde Argentina tras quiebre con Yamila Reyna - Chilevisión

Antonella Menem, nieta del expresidente Carlos Menem, manifestó su respaldo al cantante y aseguró que tendría una amistad con él.
En medio del polémico quiebre entre Yamila Reyna y Américo, desde donde han salido a la luz diversos episodios de violencia, al otro lado de la cordillera defendieron a ciegas al cantante.
Se trata de Antonella Menem, nieta del expresidente de Argentina, Carlos Menem, quien se pronunció en defensa de su amigo.
Desde Argentina, Antonella conversó con Adriana Barrientos para enviarle un mensaje de apoyo al cantante.
"Te quiero mucho mi querido amigo", le habría escrito la argentina a Américo en una publicación, la cual generó dudas en "La Leona" y le preguntó sin miramientos: "¿Son amigos ustedes?".
"No es una súper amistad. Pero sí, es una gran persona", le respondió Menem a Barrientos, para luego dedicarle unas palabras de aliento.
"Es mejor hacerlo pelota a él que es hombre y que no tiene los mismos derechos y dejar como víctima a la mujer sin saber quién es la persona conflictiva en la relación", indicó Antonella, según comentó Adriana en Zona de Estrellas, desatanto todo tipo de opiniones.