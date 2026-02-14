 "Dejar como víctima a la mujer sin saber quién es...”: Américo recibe apoyo desde Argentina tras quiebre con Yamila Reyna - Chilevisión
Minuto a minuto
Uso de drones y vigilancia térmica: la inédita estratégica de rescate a bañistas en playas de Chile Alcaldesa de Lo Espejo denuncia nuevas amenazas de muerte: autores formarían parte de Los Pulpos Modifican toque de queda para Punta de Parra: Este es el nuevo horario y la fecha en que comienza a regir Incendio forestal afecta sector de Vichuquén: Senapred activó alerta SAE y solicita evacuar AHORA | Senapred solicita evacuar sectores de Melipilla tras incendio forestal: Activó mensajería SAE
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/02/2026 09:21

"Dejar como víctima a la mujer sin saber quién es...”: Américo recibe apoyo desde Argentina tras quiebre con Yamila Reyna

Antonella Menem, nieta del expresidente Carlos Menem, manifestó su respaldo al cantante y aseguró que tendría una amistad con él.

Publicado por Josefina Vera

En medio del polémico quiebre entre Yamila Reyna y Américo, desde donde han salido a la luz diversos episodios de violencia, al otro lado de la cordillera defendieron a ciegas al cantante.

Se trata de Antonella Menem, nieta del expresidente de Argentina, Carlos Menem, quien se pronunció en defensa de su amigo.

La inesperada defensa a Américo

Desde Argentina, Antonella conversó con Adriana Barrientos para enviarle un mensaje de apoyo al cantante.

"Te quiero mucho mi querido amigo", le habría escrito la argentina a Américo en una publicación, la cual generó dudas en "La Leona" y le preguntó sin miramientos: "¿Son amigos ustedes?".

"No es una súper amistad. Pero sí, es una gran persona", le respondió Menem a Barrientos, para luego dedicarle unas palabras de aliento.

"Es mejor hacerlo pelota a él que es hombre y que no tiene los mismos derechos y dejar como víctima a la mujer sin saber quién es la persona conflictiva en la relación", indicó Antonella, según comentó Adriana en Zona de Estrellas, desatanto todo tipo de opiniones.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Lo último

Lo más visto

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026