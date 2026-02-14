Tragedia en Mariquina: Cuatro personas fallecidas y seis heridas tras choque de alto impacto - Chilevisión

Un tercer vehículo involucrado atropelló a una de las víctimas que quedó en la vía tras una colisión frontal que se dio durante la madrugada en la Ruta T-20, en el sector conocido como Puente Negro.

Un violento accidente de tránsito registrado en la madrugada de este sábado 14 de febrero en la comuna de Mariquina, región de Los Ríos, dejó a cuatro personas fallecidas y seis lesionadas.

El hecho ocurrió en el kilómetro 26,5 de la Ruta T-20, en el sector conocido como Puente Negro, Mehuín, tras una colisión frontal entre dos vehículos.

Según informó la Fiscalía de Los Ríos, el choque se produjo aproximadamente a la 01:30 horas, cuando un auto que transportaba a seis ocupantes perdió el control y cruzó al carril contrario impactando de frente con otro station wagon que transitaba en sentido opuesto.

Las víctimas fatales corresponden a una mujer de 30 años y a tres hombres de 18, 20 y 21 años.

La Fiscalía de #LosRíos investiga este accidente ocurrido esta madrugada en #Mariquina. Las víctimas fatales corresponden a una mujer de 30 años y a tres hombres de 18, 20 y 21 años. El conductor de un tercer vehículo se dio a la fuga tras atropellar a dos personas. pic.twitter.com/CLkA9vTjB4 — Fiscalía Los Ríos (@FiscaliaLosRios) February 14, 2026

Tercer vehículo involucrado

La Fiscalía también informó que un tercer vehículo se vio involcrado en el accidente cuando pasó por el lugar y atropelló a dos de los ocupantes que habían sido expulsados del primer automóvil.

Posteriormete este auto se dio a la fuga y se encuentra siendo buscado por las autoridades para establecer su eventual responsabilidad.