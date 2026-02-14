 Tragedia en Mariquina: Cuatro personas fallecidas y seis heridas tras choque de alto impacto - Chilevisión
14/02/2026 10:45

Tragedia en Mariquina: Cuatro personas fallecidas y seis heridas tras choque de alto impacto

Un tercer vehículo involucrado atropelló a una de las víctimas que quedó en la vía tras una colisión frontal que se dio durante la madrugada en la Ruta T-20, en el sector conocido como Puente Negro.

Un violento accidente de tránsito registrado en la madrugada de este sábado 14 de febrero en la comuna de Mariquina, región de Los Ríos, dejó a cuatro personas fallecidas y seis lesionadas. 

El hecho ocurrió en el kilómetro 26,5 de la Ruta T-20, en el sector conocido como Puente Negro, Mehuín, tras una colisión frontal entre dos vehículos.

Según informó la Fiscalía de Los Ríos, el choque se produjo aproximadamente a la 01:30 horas, cuando un auto que transportaba a seis ocupantes perdió el control y cruzó al carril contrario impactando de frente con otro station wagon que transitaba en sentido opuesto.

Las víctimas fatales corresponden a una mujer de 30 años y a tres hombres de 18, 20 y 21 años.

Tercer vehículo involucrado

La Fiscalía también informó que un tercer vehículo se vio involcrado en el accidente cuando pasó por el lugar y atropelló a dos de los ocupantes que habían sido expulsados del primer automóvil.

Posteriormete este auto se dio a la fuga y se encuentra siendo buscado por las autoridades para establecer su eventual responsabilidad. 

