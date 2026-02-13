Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque - Chilevisión

Nuevos detalles se dieron a conocer del detenido por Carabineros como el presunto autor del homicidio del profesor jubilado Miguel Quiñones, ocurrido el pasado 17 de diciembre de 2025 en la comuna de El Bosque, región Metropolitana.

El único sospechosos se trata de un hombre de 31 años que mantenía vigente una orden de detención por homicidio, además de contar con un largo historial de detenciones por distintos delitos violentos.

Entre ellos, detalló el teniente coronel de Carabineros Felipe Ríos, robo con intimidación, robo por sorpresa, robo en lugar no habitado, hurto y amenazas.

Por su parte, el fiscal José Manuel Mac-Namara, detalló que un testigo fue clave para dar con su paradero, puesto que entregó antecedentes claves sobre la dinámica de los hechos.

"(El detenido) estaba en una plaza con un testigo, el que aportó el antededente que este imputado lo habría invitado a cometer un robo. Hay imágenes que nos permitieron llegar a este testigo y él nos señala eso y se ve la dinámica que se lo trata de llevar, y este se rehusa".

Ahora, tras su detención, las autoridades informaron que quedó en prisión preventiva por representar un peligro de la seguridad de la nación y también por eventual peligro de fuga.

Quién era Miguel Quiñones, el profesor asesinado

Vale recordar que Miguel Quiñones (75) iba llegando a su casa en su vehículo cuando fue abordado por un delincuente que forcejeó con él para quitarle el auto. Al no poder hurtarlo, lo apuñaló en el tórax y posteriormente murió en el Hospital El Pino.

El docente había jubilado hace ocho años luego de trabajar toda su vida en la Escuela Pablo de Rokha en La Pintana. Un video publicado en homenaje a su memoria publicado por la Municipalidad de La Pintana da cuenta de su destacada trayectoria.

En emotivo registro se destacada que fue conocido como "el profesor de la camapana", ya que acompañó manifestaciones estudiantiles vistiendo un delantal blanco y portando una campana.