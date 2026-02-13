Video fue clave: Detienen a presunto asesino de profesor de 75 años asaltado en diciembre en El Bosque - Chilevisión

Este jueves, Carabineros detuvo al presunto asesino de un profesor de 75 años, el 17 de diciembre de 2025. Es un hombre de 31 años que cuenta con antecedentes por hurto, robo por sorpresa, robo con intimidación, robo en lugar no habitado y amenaza simple. Fiscalía logró identificarlo tras revisar una grabación en la que aparece un individuo a quien el imputado habría invitado a cometer el robo minutos antes en una plaza pública, pero este se negó.

Esta persona habría sido quien intimidó al fallecido adulto mayor con un cuchillo, mientras estacionaba su vehículo frente a su domicilio, con la finalidad de sustraerlo. El asaltante lo apuñaló y falleció más tarde en el Hospital El Pino por la gravedad de las lesiones.