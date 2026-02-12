 “Les meto bala”: Carabineros son dados de baja tras amenazar a clientes en fila de conocido local de comida rápida - Chilevisión
12/02/2026 09:24

“Les meto bala”: Carabineros son dados de baja tras amenazar a clientes en fila de conocido local de comida rápida

El funcionario que se encontraba manejando estaba en estado de ebriedad, por lo que se le sumó un cargo a su formalización.

Publicado por Josefina Vera

Tres funcionarios de Carabineros fueron dados de baja tras un violento enfrentamiento en un local de comida rápida en el centro de Viña del Mar.

Amenazas de muerte, exposición de arma de fuego y conducción bajo estado de ebriedad son los delitos por los cuales fueron acusados a los uniformados.

Detienen a Carabineros por amenazas de muerte

De acuerdo con LUN, el pasado lunes alrededor de las 02:50 horas un vehículo intentó sortear la fila de un AutoMac, generando gran alborto en los otros compradores, sin embargo, los efectivos policiales al interior del auto se bajaron para discutir cara a cara.

Se trataba de dos hombres y una mujer, los cuales se identificaron como funcionarios de Carabineros mientras amenazaban a los presentes.

"Los voy a matar a todos", "los voy a reventar a balazos" y "soy sargento, dejen de hueviarme, sino les meto bala, hago lo que quiero", fueron algunas de las cosas que gritaron los policía, según el reporte posterior.

Asimismo, la mujer involucrada incluso sacó un arma de fuego del maletero del auto, para exhibirla y entregarla a uno de sus compañeros.

Tras esta situación, se hizo un llamado al cuartel de Carabineros, quienes se hicieron presentes, entrevistaron a los denunciantes y más tarde detuvo a los acusados: un cabo 2° y un sargento 2° de la Tercera Comisaria de Valparaíso, y una carabinero de la subcomisaria de Las Cañas.

Ante esto, la Fiscalía informó que los tres policías fueron formalizados por el delito de amenazas. Además, el sargento 2° sumó un cargo por manejar en estado de ebriedad y se le suspendió su licencia de conducir. A su vez, desde la institución informaron que fueron dados de baja.

