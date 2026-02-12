Hasta $54.486 de descuento: Revisa acá los resultados del Subsidio Eléctrico - Chilevisión

Junto a la entrega del descuento del Subsidio Eléctrico, hay otras fechas claves que debes considerar si eres beneficiario. Todas comienzan a partir de este jueves.
A partir de este jueves podrás conocer los resultados de la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico 2026, beneficio transitorio del Gobierno de Chile que permite a hogares de menor ingreso acceder a descuentos en su boleta de la luz.
En noviembre de 2025, todas las familias pertenecientes al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares (RSH), postularon a este beneficio correspondiente al primer semestre de 2026.
Junto a la entrega del descuento correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026, hay otras fechas importantes que debes considerar:
Los descuentos del Subsido Eléctrico se calculan en base al número de integrantes de tu hogar, y estos montos son: