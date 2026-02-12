Hasta $54.486 de descuento: Revisa acá los resultados del Subsidio Eléctrico - Chilevisión

Junto a la entrega del descuento del Subsidio Eléctrico, hay otras fechas claves que debes considerar si eres beneficiario. Todas comienzan a partir de este jueves.

A partir de este jueves podrás conocer los resultados de la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico 2026, beneficio transitorio del Gobierno de Chile que permite a hogares de menor ingreso acceder a descuentos en su boleta de la luz.

En noviembre de 2025, todas las familias pertenecientes al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares (RSH), postularon a este beneficio correspondiente al primer semestre de 2026.

Fechas clave para los resultados del Subsidio Eléctrico

Junto a la entrega del descuento correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026, hay otras fechas importantes que debes considerar:

Plazo para interponer un recurso de reposición: desde el 12 al 19 de febrero de 2026 .

. Modificación de domicilio: desde el 12 de febrero al 5 de marzo de 2026 .

. Renuncia al Subsidio Eléctrico: desde el 12 de febrero hasta junio de 2026.

¿Cuál es el monto del descuento?

Los descuentos del Subsido Eléctrico se calculan en base al número de integrantes de tu hogar, y estos montos son: