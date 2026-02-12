“Es un paso muy doloroso”: Yamila Reyna rompe su silencio y se refiere a quiebre sentimental con Américo - Chilevisión

La actriz aseguró que no hablará "ni hoy, ni nunca" respecto a lo que vivió durante el fin de semana en el cual se generó la ruptura con el cantante.

Este jueves, Yamila Reyna rompió el silencio y se refirió por primera vez al quiebre de su relación sentimental con Américo, luego del revuelo mediático que se ha generado en los últimos días.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para asegurar que decidió "priorizarse" al tomar la decisión de terminar su compromiso con el cantante tropical.

¿Qué dijo Yamila Reyna?

"Lo único que diré sobre todo lo que está circulando es lo siguiente: Por mi integridad física, mental y emocional, decidí priorizarme", comenzó diciendo.

En esa misma línea, agregó: "Separarse amando es un paso muy doloroso y espero respeten este momento".

"Muchas veces ser valiente significa tomar decisiones que duelen, pero que son necesarias para sanar y crecer. A los medios de comunicación les pido no insistan, no haré declaraciones al respecto ni hoy, ni nunca", añadió.

La declaración de la actriz llega luego de la ola de relatos de testigos de las peleas que vivió el fin de semana con Américo, los cuales habrían terminado con una denuncia en Carabineros en contra del cantante, quien habría tenido actitudes violentas.

Revisa la publicación de Instagram: