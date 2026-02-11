“Estaba decidida”: El día en que Américo y Yamila Reyna revelaron quiebre tras fuerte discusión - Chilevisión

En diciembre de 2025, el cantante y la actriz conversaron con Diana Bolocco en Podemos Hablar, donde dieron a conocer un conflicto que estuvo a punto de terminar su relación.

Américo y Yamila Reyna remecieron al mundo del espectáculo tras darse a conocer su supuesto quiebre, a sólo meses de anunciar su matrimonio.

Según reportó la periodista Cecilia Gutiérrez, la separación se habría desencadenado el fin de semana después de compartir en el festival Oro Verde, en la comuna de Empedrado.

Testigos aseguraron que la pareja tuvo una fuerte discusión en las cabañas en que se hospedaban. También se habla de un segundo episodio en una bencinera, que habría terminado con el celular de Yamila destruido.

El día en que Américo y Yamila Reyna reveló peleas previas

En diciembre pasado, Américo y Yamila Reyna fueron invitados al programa Podemos Hablar de Chilevisión. En conversación con Diana Bolocco, revelaron el día en que estuvieron a punto de separarse.

"Tengo entendido que han estado separados un par de veces", señaló Bolocco, información que fue confirmada por ambos. Pero Yamila precisó de inmediato: "Nunca estuvimos separados más de 2 días".

"Él más que nada (...) Siempre nuestras discusiones fueron bien banales, nunca tuvimos una discusión por temas profundos o graves", aclaró Reyna, y confesó que el cantante "siempre salía corriendo" después de una pelea.

"¿Es verdad que hubo un quiebre que estuvo a punto de ser definitivo en marzo (2025)?", preguntó Diana, a lo que el músico reconoció que "sí, hubo un quiebre".

La actriz detalló que estas diferencias ocurrieron después de una intensa gira de verano de Américo: "Yo ya me había enamorado y sentía que él sí, pero que no. A veces sentía que sí y después sentía que tomaba distancia".

"La empecé a pasar mal en un momento, pero él no se enteró. Soy súper empática, sabía que estaba trabajando, no me gusta generar malos momentos, así que dije: Me la voy a aguantar hasta que termine el verano y voy a terminar con él", agregó.

"Estaba decidida, porque sentía que él no estaba enamorado de mí", señaló la comediante. Sin embargo, todo se solucionó tras una intensa conversación en la que el cantante le dijo "te amo".