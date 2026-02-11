Otro reo fue puesto en libertad por error en Santiago: Gendarmería presentó denuncia y anunció sumario - Chilevisión

Mientras buscan determinar responsabilidades, desde Gendarmería informaron que se "dispuso la redestinación de la oficial a cargo de la fiscalización" en el tribunal luego del error que dejó al reo en libertad.

Nuevamente un reo fue puesto en libertad por error, esta vez, luego de una audiencia celebrada en el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia.

Así lo confirmó Gendarmería de Chile a través de un comunicado, donde anunciaron la apertura de un sumario administrativo luego del incidente ocurrido esta jornada.

"Gendarmería de Chile informa la apertura de un sumario administrativo, tras detectarse una eventual irregularidad en el otorgamiento de libertad de un detenido", informaron en la misiva.

Además de la investigación administrativa, desde la institución también presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.

Por último, subrayaron que dieron aviso inmediato a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, esto, "con el fin de activar las diligencias correspondientes".

En tanto, mientras se desarrollan las indagatorias para determinar responsabilidades, como medida inmediata se "dispuso la redestinación de la oficial a cargo de la fiscalización" en el tribunal.