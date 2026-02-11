 Senapred emite Alerta Roja por incendio forestal en Puchuncaví: Video muestra gran columna de humo - Chilevisión
11/02/2026 17:09

Senapred emite Alerta Roja por incendio forestal en Puchuncaví: Video muestra gran columna de humo

En la emergencia trabajan 6 brigadas de Conaf y 3 técnicos; 5 aeronaves y 1 skidder, además de compañías del cuerpo de bomberos de Puchuncaví y otras comunas de la región.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para Puchuncaví, en la región de Valparaíso, por un incendio forestal que se desarrolla en el sector Los Maitenes.

El siniestro está situado en la Ruta F-20 que une a Puchuncaví con Nogales, y en combatirlo trabajan 6 brigadas de Conaf y 3 técnicos; 5 aeronaves y 1 skidder, además de compañías del cuerpo de bomberos de Puchuncaví.

Además, hasta el sitio de la emergencia han concurrido voluntarios de los cuerpos de Bomberos de Papudo y Zapallar, junto con funcionarios de seguridad pública y Carabineros.

A través de su sitio web, Senapred informó que la Alerta Roja emitida esta tarde está "vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

La activación de dicha alarma permitirá la movilización de "todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred)".

Distintos registros audiovisuales dan cuenta de la magnitud del incendio forestal. Un video al que accedió CHV Noticias muestra una gigantesca columna de humo provienente del foco del siniestro.

