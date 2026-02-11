 Américo rompe el silencio tras rumores de quiebre con Yamila Reyna: “¿Qué siento? Miedo y tristeza” - Chilevisión
11/02/2026 17:36

Américo rompe el silencio tras rumores de quiebre con Yamila Reyna: “¿Qué siento? Miedo y tristeza”

A través de Instagram, el cantante compartió un enigmático mensaje tras darse a conocer la posible separación con la actriz, con quien tenía planes de matrimonio.

Publicado por CHV Noticias

Américo rompió el silencio tras el supuesto quiebre con Yamila Reyna, en medio de fuertes acusaciones después de un festival en la región del Maule.

A través de Instagram, el cantante compartió un enigmático mensaje tras darse a conocer la posible separación con la actriz y comediante.

"Una pausa... otra vez. Respirar... profundo. Reflexionar... sin discriminar. Mirarse... sin filtros. Observar... a todos y todo (este es el momento). Esperar... con paciencia y fuerza", partió diciendo.

Luego, afirmó que "el silencio siempre ha sido mi consejero más sabio, en mis aciertos y en mis errores, como también mis emociones (aunque aún estoy aprendiendo de ellas)".

"¿Qué siento ahora? Miedo y tristeza, pero si me lo permito, el tiempo me dará exactamente lo que quiero y necesito. El tiempo me dará lo que necesito.... y lo que tanto quiero", remató el músico.

La publicación fue musicalizada con la canción Aun me sigo encontrando, de Gianmarco y Rubén Blades.

"Esta canción siempre me aterriza, esta canción siempre me acompaña, esta canción siempre me invita a comenzar otra vez", manifestó el artista.

Agencia Uno

Lo que se sabe del supuesto quiebre de Américo y Yamila Reyna

La panelista de Primer Plano, Cecilia Gutiérrez, impactó al mundo del espectáculo tras revelar el supuesto quiebre de Américo y Yamila Reyna, a sólo meses de anunciar matrimonio.

Todo se habría originado el pasado fin de semana, luego que ambos compartieran en el Festival Oro Verde, en la comuna de Empedrado.

Reyna estuvo a cargo de la animación del evento, mientras que el cantante formó parte de la parrilla de artistas.

Según Gutiérrez, la pareja tuvo una fuerte discusión en las cabañas en que se hospedaban. Luego, protagonizaron otro hecho violento en una bencinera camino a Santiago.

"Américo venía en su camioneta con Yamila y con una tercera persona, un hombre. Se baja Américo al baño acompañado por este hombre que no sé si es el chofer; otras personas me dicen que es el hermano", explicó Cecilia.

"Regresa y ahí se produce un intercambio con Yamila, una pelea donde se escucha el grito de ella diciendo: 'Mi celular' y, efectivamente, Américo le rompió el celular", agregó.

