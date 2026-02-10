“Estás en capilla”: El tenso momento entre Yamila Reyna y Américo en festival que inició rumor de quiebre - Chilevisión

La periodista Cecilia Gutiérrez reportó este martes que la actriz y el cantante habrían terminado su relación amorosa. Ambos compartieron el pasado fin de semana en el Festival de Empedrado.

Una nueva ruptura amorosa remece al espectáculo chileno. Se trataría de Américo y Yamila Reyna, quienes tenían planes de matrimonio para este año.

Así lo dio a conocer Cecilia Gutiérrez a través de un video en Instagram. Según la periodista, el quiebre se habría originado el fin de semana tras compartir en el Festival de Empedrado, en la región del Maule.

Reyna fue la animadora del evento, mientras que el cantante formó parte de la parrilla artística.

El video de Américo y Yamila Reyna antes del supuesto quiebre

Gutiérrez incluyó un video publicado por el mencionado festival, donde se observa una extraña dinámica entre Yamila y Américo.

En medio de la presentación, la actriz se subió al escenario para entregarle un galardón al músico, quien reaccionó con un beso frente a todo el público.

Posteriormente, el artista sorprendió a Yamila con unas palabras antes de continuar con su show. "La Yamila me dijo: 'Espero que algún día me dediques esta canción'", alcanzó a decir.

Ante esto, Reyna lanzó un comentario que podría dar luces de un posible conflicto. "Justo hoy que estás en capilla se te ocurre dedicármela", dijo.

"¿Cómo que estoy en capilla?", preguntó Américo, y la actriz pasó el tema rápidamente para seguir con el concierto.

Según Cecilia Gutiérrez, la pareja habría protagonizado una fuerte discusión en las cabañas donde se hospedaron para el festival. "Se reportan gritos, peleas y luego habría sucedido un incidente en una bomba de bencina camino a Santiago", señaló.

