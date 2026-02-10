Mató a compañero de celda: Quién es el reo acusado de canibalismo en cárcel de La Serena - Chilevisión

El brutal asesinato remeció a la población penal de Huachalalume, en la región de Coquimbo. Tras confesar el hecho, el reo fue trasladado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), en Santiago.

Un macabro crimen remeció el pasado domingo al Complejo Penitenciario de La Serena, luego que un reo matara a su compañero de celda y cometiera actos de canibalismo.

El autor del asesinato fue identificado como Manuel Fuentes Martínez (21), mientras que la víctima se trata de Felipe Sepúlveda Ramos (26).

Hasta el día del homicidio, ambos compartían la celda número 20 del módulo 91 de la cárcel de La Serena, ubicada en el sector de Huachalalume.

¿Quién es el autor del crimen en cárcel de La Serena?

Según detalló el medio local Diario El Día, Fuentes Martínez había escapado de la cárcel de Puente Alto en 2023 y cumplía una pena por robo con violencia y porte de arma prohibida.

Su sentencia se originó tras un robo con violencia perpetrado en agosto de 2022 en la comuna de La Reina, Región Metropolitana.

En esa ocasión, ingresó a un domicilio con la intención de sustraer especies, agrediendo violentamente a una mujer de 76 años y a su nieta de 9.

La víctima fue identificada como Felipe Sepúlveda Ramos y cumplía una condena de cuatro años y un día por el delito de robo con violencia.

Agencia Uno

La dinámica de los hechos y confesión del victimario

De acuerdo al citado medio, a eso de las 9 de la mañana del pasado domingo, un gendarme que realizaba labores en el módulo 91 se encontró con la escena del crimen.

Al momento de ingresar a la celda, el funcionario halló a Sepúlveda tirado en el suelo y tapado hasta el cuello. Luego, se percató de que tenía lesiones en su rostro y cuello.

Luego, el mismo gendarme despertó a Fuentes, quien compartía celda con la víctima, identificándolo en ese momento como el presunto agresor.

El sujeto fue trasladado a otra zona de la unidad penal y confesó que habría agredido a su compañero en defensa propia.

Tras lo ocurrido en Huachalalume, el autor del crimen fue trasladado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), en Santiago.