Brutal golpiza al árbitro que pidió matrimonio a su novio en la Bundesliga: “No quiero esconderme” - Chilevisión

10/02/2026 18:13

Atacaron al árbitro que pidió matrimonio a su novio en la Bundesliga: “No quiero esconderme”

Pascal Kaiser dio la vuelta al mundo hace unos días con su viral propuesta en medio del encuentro entre Colonia y Wolfsburgo. Tras denunciar amenazas, fue atacado por 3 personas afuera de su casa.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El árbitro Pascal Kaiser, quien a fines de enero pidió matrimonio a su novio frente a 40 mil personas en un estadio de Alemania, fue víctima de una severa golpiza por parte de tres hombres que aún no han sido identificadas.

Tras las imágenes que dieron la vuelta al mundo, la dirección de la casa de Kaiser se filtró en las redes sociales y el propio abogado de Kaiser, Moritz Lange, informó que había recibido numerosas amenazas explícitas en su contra.

El hecho tuvo lugar frente a la casa del árbitro en Colonia, donde tres hombres lo golpearon después de que saliera a fumar un cigarrillo. Según dijo, la policía le había indicado sobre las intimidaciones que no había "riesgo inmediato".

Sin embargo, fue amedrentado 20 minutos después de haber contactado a la policía. En una selfie que se tomó el joven de 27 años se puede ver un hematoma en su ojo derecho, fruto de la agresión.

"El sábado por la noche, mientras Kaiser salía a caminar, recibió un mensaje: 'Te vemos y te seguimos. Espera a que la policía ya no esté'", declaró el abogado Lange. Minutos después de recibir el mensaje, añadió que los tres hombres aparecieron y atacaron a Kaiser.

La policía alemana señaló que los motivos del ataque todavía no están claros, aunque indicaron que los servicios de seguridad indagan el caso y que no descartan una motivación homofóbica.

"No quiero esconderme, quiero ser visible y sincero"

Fue el pasado 30 de enero cuando Pascal Kaiser aprovechó la previa del encuentro en el FC Köln y Wolfsburgo, por la vigésima fecha de la Bundesliga, para proponer matrimonio a su novio, marcando una histórica e inolvidable postal.

El árbitro escogió la jornada del Diversity Matchday, una iniciativa para fomentar la diversidad, la tolerancia y el respeto dentro y fuera del campo de juego.

Ante la mirada de decenas de miles de personas, Kaiser se arrodilló frente a su novio para proponer casamiento. Tras el sí, ambos se dieron un beso, desatando aplausos y gritos en el recinto.

“Moritz siempre está ahí para mí. En los buenos momentos y, sobre todo, en los difíciles. Me demuestra un amor que nunca antes había experimentado. Un amor que me sostiene, me fortalece y me hace sentir que estoy justo donde debo estar”, expresó Kaiser.

Y, agregó: “No quiero esconderme, quiero ser visible y sincero. Quiero que todos vean que quiero a esta persona. Un hombre, como hombre, en el fútbol”.

El último informe de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI advirtió que la discriminación hacia deportistas, especialmente mujeres y personas de la comunidad LGTBI, sigue siendo un desafío, pues  los prejuicios y la discriminación siguen presentes en el deporte de élite, consigno elDiario.

