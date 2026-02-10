 Pintura inspirada en Camila Polizzi desató polémica en Concepción: Fue exhibida en recinto municipal - Chilevisión
10/02/2026 17:39

Pintura inspirada en Camila Polizzi desató polémica en Concepción: Fue exhibida en recinto municipal

La Municipalidad de Concepción ordenó el cierre de la muestra que incluía juguetes sexuales y un retrato inspirado en la excandidata a alcaldesa. El autor de la obra se defendió tras la decisión.

Publicado por Cristóbal Galleguillos

Menos de una semana duró "Sismografía del Cuerpo", la polémica exhibición desplegada en la sala Federico Ramírez de Punto de Cultura, perteneciente a la Municipalidad de Concepción.

La muestra, compuesta por obras de 10 artistas, causó polémica por la inclusión de juguetes sexuales y una pintura inspirada en Camila Polizzi, imputada por el denominado Caso Lencería.

La obra titulada "Máquina de guerra" fue realizada por el artista Luis Almendra Villagrán. En ella aparece Polizzi sobre un toro mecánico, portando una bazuca y una espada.

Según explicó su autor en redes sociales, se trata de un "retrato alegórico" que muestra a la excandidata a alcaldesa como una "anti-heroína que ocupa y subvierte la iconografía histórica y militar latinoamericana".

Clausuran polémica exhibición en Concepción

Tras darse a conocer la controversial muestra, la Municipalidad de Concepción ordenó su cierre e inició un sumario administrativo.

“Nos pilló por sorpresa porque, por último, habernos llamado antes, haber propuesto un diálogo, nada. Eso demuestra una falta de diálogo, prepotencia y demuestra que nos quieren negar, así de simple", reaccionó el autor tras la decisión.

En ese sentido, el pintor acusó que "nos están satanizando la obra como si nosotros fuéramos un espectro o una tropa de zombis que queremos hacerle mal a la sociedad. Todo lo contrario, nosotros somos súper buenas persona".

Luis Almendra lamentó el abrupto cierre de la exposición. "Estuvimos montando la muestra durante cinco días. Hicimos la inauguración, no pasó nada. Fue maravillosa la inauguración, excepto que no teníamos cóctel", indicó.

