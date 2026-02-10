¿Cuánto cuesta el lujoso vehículo que compró Naya Fácil? El sorpresivo precio de su nueva camioneta - Chilevisión

La influencer mostró a sus seguidores su nuevo vehículo Tesla Cybertruck este lunes. El mismo modelo lo han conducido Kim Kardashian, Justin Bieber, Bad Bunny, Pharrell Williams y Katy Perry.

Este lunes, Naya Fácil mostró su nuevo vehículo en redes sociales. Es una moderna camioneta pickup 100% eléctrica con diseño futurista y de acero inoxidable.

El motorizado es de la marca Tesla modelo Cybertruck y entre sus características destacan Acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 2.7 segundos en modo bestia,.

Algunos famosos que lo han conducido son: Kim Kardashian, Justin Bieber, Bad Bunny, Pharrell Williams y Katy Perry.

¿Cuánto cuesta la nueva camioneta de Naya Fácil?

La nueva camioneta Cybertruck de Naya Fácil oscila entre los 160 millones y los 170 millones de pesos, según lo que indican los portales de autos usados en Chile.

Tesla aún no vende sus productos en Chile de manera oficial. De este modo, se estima la existencia de 5 ejemplares que transitan en el país.

La camioneta destaca por su masivo tamaño y por sus elementos de seguridad, razón por la que la influencer decidió comprarla luego de rifar su antiguo automóvil.

"Me brinda extrema seguridad y tecnología, que eso es lo que yo busco. Hace mucho que en mis autos busco seguridad", contó en sus historias de Instagram.