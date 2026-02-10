 ¿Cuánto cuesta el lujoso vehículo que compró Naya Fácil? El sorpresivo precio de su nueva camioneta - Chilevisión
Minuto a minuto
Harold Mayne-Nicholls abre cuenta en Patreon para pagar deuda de campaña presidencial Pintura inspirada en Camila Polizzi desató polémica en Concepción: Fue exhibida en recinto municipal Contraloría detecta millonarias irregularidades en gestión de recursos por megaincendio de Valparaíso en 2024 Mató a compañero de celda: Quién es el reo acusado de canibalismo en cárcel de La Serena Comienza implementación de “Ley Jacinta” y aumentan exigencias a licencias de conducir
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/02/2026 16:39

¿Cuánto cuesta el lujoso vehículo que compró Naya Fácil? El sorpresivo precio de su nueva camioneta

La influencer mostró a sus seguidores su nuevo vehículo Tesla Cybertruck este lunes. El mismo modelo lo han conducido Kim Kardashian, Justin Bieber, Bad Bunny, Pharrell Williams y Katy Perry.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Naya Fácil mostró su nuevo vehículo en redes sociales. Es una moderna camioneta pickup 100% eléctrica con diseño futurista y de acero inoxidable. 

El motorizado es de la marca Tesla modelo Cybertruck y entre sus características destacan Acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 2.7 segundos en modo bestia,.

Algunos famosos que lo han conducido son: Kim Kardashian, Justin Bieber, Bad Bunny, Pharrell Williams y Katy Perry.

¿Cuánto cuesta la nueva camioneta de Naya Fácil?

La nueva camioneta Cybertruck de Naya Fácil oscila entre los 160 millones y los 170 millones de pesos, según lo que indican los portales de autos usados en Chile.

Tesla aún no vende sus productos en Chile de manera oficial. De este modo, se estima la existencia de 5 ejemplares que transitan en el país.

La camioneta destaca por su masivo tamaño y por sus elementos de seguridad, razón por la que la influencer decidió comprarla luego de rifar su antiguo automóvil.

"Me brinda extrema seguridad y tecnología, que eso es lo que yo busco. Hace mucho que en mis autos busco seguridad", contó en sus historias de Instagram.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago

Lo último

Lo más visto

Mató a compañero de celda: Quién es el reo acusado de canibalismo en cárcel de La Serena

El brutal asesinato remeció a la población penal de Huachalalume, en la región de Coquimbo. Tras confesar el hecho, el reo fue trasladado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), en Santiago.

10/02/2026

Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago

 Más de 75 mil personas podrán verse beneficiados con la devolución. Para recibir el pago debes aceptar la propuesta e ingresar tus datos bancarios. Hay plazo hasta el 15 de marzo.

10/02/2026

“No ando con cosas truchas”: Exesposo de Belén Soto rompió el silencio por quiebre del matrimonio

Branko Bacovich habló por primera vez sobre el fin de su matrimonio con la influencer, el que confirmaron a inicios del 2024. El ingeniero habló de las críticas que recibió y se sinceró sobre cómo enfrentó el quiebre en medio de propuestas de televisión.

10/02/2026

¿Cuánto cuesta el lujoso vehículo que compró Naya Fácil? El sorpresivo precio de su nueva camioneta

La influencer mostró a sus seguidores su nuevo vehículo Tesla Cybertruck este lunes. El mismo modelo lo han conducido Kim Kardashian, Justin Bieber, Bad Bunny, Pharrell Williams y Katy Perry.

10/02/2026