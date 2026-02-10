 Incendio consume dos pisos de edificio en Quinta Normal: Mascotas fallecidas y centenar de evacuados - Chilevisión
Minuto a minuto
Mató a compañero de celda: Quién es el reo acusado de canibalismo en cárcel de La Serena Comienza implementación de “Ley Jacinta” y aumentan exigencias a licencias de conducir El mensaje del pdte. Boric por show de Bad Bunny en Super Bowl: Aludió a Trump y Doctrina Monroe Incendio consume dos pisos de edificio en Quinta Normal: Mascotas fallecidas y centenar de evacuados Conmoción en Gendarmería: Funcionario fue hallado muerto al interior de la propia institución en Iquique
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
10/02/2026 13:44

Incendio consume dos pisos de edificio en Quinta Normal: Mascotas fallecidas y centenar de evacuados

Durante la tarde de este martes se reportó un incendio al interior de un edificio en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este martes se reportó un incendio al interior de un edificio en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana. 

De acuerdo a los primeros antecedentes, la emergencia habría calcinado por completo un departamento ubicado en el piso 9 de la torre y una parte del piso 10. 

Personal de bomberos trabaja en el lugar combatiendo la propagación de las llamas

Incendio consume dos pisos de un departamento en Quinta Normal 

Luego de que se reportara la emergencia, un centenar de los habitantes debió ser evacuado de sus departamentos. 

En la misma línea, se confirmó el fallecimiento de mascotas que no lograron ser rescatadas producto de la emergencia. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Consulta con tu RUT el Subsidio Familiar Automático 2026: Beneficiarios acceden a 22 mil sin postulación

Lo último

Lo más visto

Mató a compañero de celda: Quién es el reo acusado de canibalismo en cárcel de La Serena

El brutal asesinato remeció a la población penal de Huachalalume, en la región de Coquimbo. Tras confesar el hecho, el reo fue trasladado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), en Santiago.

10/02/2026

Revelan identidad de mujer captada besándose con Kaminski: Madre y de “muy buena situación económica”

Adriana Barrientos contó que Francisco Kaminski y la mujer se conocen desde fines de diciembre. Incluso que desde ese momento lo ha visto en tres ocasiones con ella.

10/02/2026

Vuelco en fatal atropello en Huechuraba: Relato de jóvenes sobrevivientes fue clave

En las últimas horas se conoció que los jóvenes sobrevivientes del fatal atropello en Huechuraba prestaron declaración ante el Ministerio Público, donde su testimonio contrasta con la versión que había dado el conductor detenido.

10/02/2026

Consulta con tu RUT el Subsidio Familiar Automático 2026: Beneficiarios acceden a 22 mil sin postulación

Esta ayuda económica se entrega de manera automática y sin postulaciones y solo es necesario cumplir con ciertos requisitos. 

10/02/2026
Publicidad