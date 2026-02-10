Incendio consume dos pisos de edificio en Quinta Normal: Mascotas fallecidas y centenar de evacuados - Chilevisión

Durante la tarde de este martes se reportó un incendio al interior de un edificio en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la emergencia habría calcinado por completo un departamento ubicado en el piso 9 de la torre y una parte del piso 10.

Personal de bomberos trabaja en el lugar combatiendo la propagación de las llamas.

Incendio consume dos pisos de un departamento en Quinta Normal

Luego de que se reportara la emergencia, un centenar de los habitantes debió ser evacuado de sus departamentos.

En la misma línea, se confirmó el fallecimiento de mascotas que no lograron ser rescatadas producto de la emergencia.