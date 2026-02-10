“Si quieren ver monjas...”: Cote López arremetió contra sus seguidores tras críticas a publicaciones con Lucas Lama - Chilevisión

En los registros, la pareja aparece de vacaciones en Brasil, comiendo y bebiendo alcohol, lo que no fue del agrado de sus seguidores.

Este martes, Cote López utilizó sus redes sociales y encaró a las personas que la criticaron por su relación con Lucas Lama, con quien tiene 8 años de diferencia.

Esto, luego de que la pareja llegara a pasar sus vacaciones en Brasil, por lo que publicaron una serie de historias en la cuenta de Instagram de la empresaria que fueron ampliamente cuestionadas.

¿Qué dijo Cote López?

A través de dos extensos escritos, Cote López señaló: "Creo que hay que enseñarles lo estúpidos que se ven haciendo comentarios tales como: '¿Es tu hijo?' (...) Sí, queridos, a los 7 años quedé embarazada y lo tuve a los 8 años y ahora lo beso todo, jajaja. ¿Creen en serio que se ven bacanes poniendo eso?".

En esa misma línea, López también tuvo palabras para quienes critican su forma de hablar: "Lo he hecho toda mi vida y lo seguiré haciendo hasta que me muera porque es mi esencia (...) no voy a cambiar por un mensaje de ustedes".

Por otro lado, la modelo se refirió a los comentarios donde cuestionan que en dichas publicaciones, haya aparecido con Lucas Lama tras beber alcohol: "¡Uf! ¡Qué terrible! Imagino que jamás han tomado (...) Si quieren ver monjas, insisto, este no es su Instagram".

Minutos más tarde, la empresaria dedicó otra publicación a sus seguidores donde relató cómo ha cambiado su vida desde que está con Lama.

"Yo le pedí tanto a mi nonnita que me enviara a alguien que solo me hiciera feliz, que me diera tanto amor como yo tenía para dar, y estoy segura de que fue ella la que me envió a Lucas, porque además es todo su gusto", aseguró.

López hizo hincapié en que "él es todo lo que yo pedía (...) Para él soy su diosa, cómo me cuida en cada segundo, cómo detendría el mundo por mí si fuera necesario, cómo se encarga de levantarme y hacerme sentir que no existe otra como yo".

"Como buen árabe que es, también ese mínimo de machismo que amo en el sentido de que: 'Yo soy tu proveedor y tu cuidador', en el nivel justo. Cómo cuida a cada integrante de mi familia, de verdad llenó la casa de energía (...) Un niño a ratos, pero un hombre de verdad", cerró.