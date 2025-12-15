 Lucas Lama es hospitalizado tras accidente en moto: Coté López publicó alarmante mensaje - Chilevisión
15/12/2025 16:11

Lucas Lama es hospitalizado tras accidente en moto: Coté López publicó alarmante mensaje

A través de Instagram, la empresaria e influencer preocupó a sus seguidores tras revelar la compleja situación que atraviesa su pareja.

Publicado por CHV Noticias

Coté López preocupó a sus seguidores tras informar que su pareja, Lucas Lama, sufrió un accidente en motocicleta durante este fin de semana.

“Mi gente hermosa, no he publicado porque Lucas tuvo un accidente en moto el sábado a mediodía”, comunicó la empresaria e influencer en su cuenta de Instagram.

Asimismo, detalló que el joven de 28 años se encuentra “en la clínica, operaciones y todo mal, así que acompañándolo”.

Si bien la historia fue eliminada a los pocos minutos, algunos medios alcanzaron a tomar captura de la publicación.

El mensaje de López llega después de varios días en que se mantenía alejada de las redes sociales, lo que encendió las alarmas entre quienes la siguen.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre el estado de salud de Lucas.

