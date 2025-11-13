“Hice sufrir a mi familia”: Habla pareja de Coté López tras reconocer prontuario policial - Chilevisión

A través de Instagram, Lucas Lama, actual pololo de la empresaria e influencer, reconoció el delito que cometió en 2019. "Me arrepiento mucho", afirmó.

Lucas Lama, la nueva pareja de Coté López, salió al paso después que se reflotaran sus antecedentes policiales por un hecho ocurrido en 2019.

A través de Instagram, el joven de 28 años publicó un texto en que reconoció este prontuario, pero desmintió la existencia de una presunta "funa" por violencia de género.

"No entiendo muy bien cómo funciona este mundo de la prensa, pero solo quiero decirles que asumo el delito que cometí hace años. Me arrepiento mucho", partió diciendo.

Luego, sostuvo: "Hice sufrir a mi familia y hoy nuevamente están reviviendo todo por mi culpa. Nunca más volví a cometer ningún delito".

"Quiero dejar muy en claro que yo me crié con mi mamá, mi oma (abuela) y mis hermanas. Para mí las mujeres son lo más maravilloso de este mundo e intocables. Jamás he agredido a ninguna mujer en mi vida", agregó.

Asimismo, Lucas aprovechó la publicación para agradecer el apoyo de Coté López. "Gracias por defenderme, pero soy un hombre y yo mismo puedo hacerlo", señaló.

"Te amo con toda mi alma. Nunca conocí a alguien que mereciera todo el amor que cabe en este mundo como tú. Y pienso darte todo lo mejor de mí y todo lo que te mereces y más", cerró.

El antecedente policial de la pareja de Coté López

Según se expuso en el matinal Contigo en la Mañana, en 2019 Lama fue identificado como vendedor de drogas, siendo formalizado y condenado por tráfico.

Tras seguir algunas pistas, la policía llegó a él gracias a un afiche en el que se mencionaba un descuento en la compra de drogas, bajo un evento ilícito "Cyber Pasti Day".

Con esos antecedentes, un agente revelador de la PDI simuló ser un comprador y contactó a Lama con el fin de concretar la transacción y traspaso de sustancias.

Sin embargo, el joven de 28 años no sabía que en realidad era una trampa, lo que culminó con su detención en flagrancia.

Entre sus pertenencias se hallaron 202 pastillas de MDMA o éxtasis y cerca de $110 mil pesos en efectivo. Por ese motivo, fue condenado a una multa de 10 UTM y una remisión condicional por dos años.