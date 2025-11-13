“Se han excedido inventándole de todo”; Cote López rompió el silencio y aclara pasado de su pareja - Chilevisión

La empresaria aseguró que "se equivocó, pero eso no lo condena de por vida" y catalogó el pasado de Lucas con la justicia como una "estupidez".

Este jueves, Cote López rompió el silencio y se refirió al pasado de su actual pareja, Lucas Lama, luego que se diera a conocer que el joven de 28 años fue condenado por tráfico de drogas en 2019.

En su poder se habían hallado 202 pastillas de MDMA o éxtasis y cerca de $110 mil pesos en efectivo, por lo que tuvo que pagar una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y quedó con una remisión condicional por dos años.

¿Qué dijo Cote López sobre su pareja?

Al respecto, Cote López utilizó su cuenta de Instagram y escribió: "Primero que todo Lucas se llama LUCAS LAMA VAN DER FORST. No se ha cambiado el nombre. Es verdad que a los 19-20 años la c... por meterse donde no debía, cabro chico h...".

En esa misma línea, agregó: "Nunca estuvo en la cárcel porque es zorrón y tenían plata para pagarle, pueden decirlo también, pero lo cierto es que luego de eso nunca más en la vida tuvo algún problema con la justicia. No es un dealer, ni un narco. Fue una estupidez GIGANTE, pero hace muchos años".

"Antes de meter a alguien a mi casa, créanme que averigüé de la A a la Z. Pienso que se han excedido inventándole de todo sin ninguna prueba, ni demandas, ni nada. Se equivocó, pero eso no lo condena de por vida", recalcó López.

La empresaria hizo hincapié en las cualidades de su pareja: "Es un hombre dulce, cariñoso, atento, deportista, sano, amable con todo el mundo y que está lejos de estar metido en algo raro".

Finalmente, López aseguró que salió en defensa de Lucas porque su madre, abuela y hermana estaban afectadas por todo lo que se ha informado sobre él: "Les pido respeto por su familia que no tiene nada que ver en la farándula y lo están pasando pésimo", cerró.