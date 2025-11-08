 Con Mago Jiménez presente: Cote López protagonizó apasionado beso con Lucas Lama - Chilevisión
08/11/2025 11:54

Con Mago Jiménez presente: Cote López protagonizó apasionado beso con Lucas Lama

En el lugar estaban presentes los cuatro hijos de Coté López y Mago Jiménez, quien se sentó lejos de Disley Ramos, generando rumores de quiebre entre ambos.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Cote López causó polémica en la Noche de Combos, tras confirmar su romance con Lucas Lama Von Der Forst con un apasionado beso frente a las cámaras.

Horas antes, la empresaria había sido consultada por su situación sentimental por un video donde ambos aparecen besándose en un evento y ella señaló a Plan Perfecto: "Por qué me quieren todos emparejar, ¡déjenme en paz!".

El comentado beso de Cote López y Lucas Lama

Sin embargo, durante la velada, López llegó en compañía de sus cuatro hijos y de Lama, quien es aficionado al boxeo. En el mismo lugar se encontraba Disley Ramos y Mago Jiménez, cuyas reacciones se viralizaron en redes sociales.

El primer acercamiento se dio durante la presentación del cantante Américo, quien interpretó "El Embrujo", momento en que la pareja se puso de pie para bailar. En ese momento se enfocó a Mago Jiménez, quien estaba notablemente serio ante la escena.

Minutos más tarde se generó una dinámica llamada "Refresh-cam", donde se enfocaba a una pareja cada cierto tiempo, las cuales debían protagonizar un acto cariñoso o un beso.

En ese momento se enfocó a Lucas Lama, quien besó apasionadamente a Cote López, quienes estaban cercanos a las tres mellizas de la empresaria, dejando en claro que el romance es de conocimiento para su familia.

Al finalizar el beso, Cote y Lucas se abrazaron y miraron a las cámaras mientras reían; mientras que Mago Jiménez y Disley Ramos se sentaron en distintos lugares, generando rumores de quiebre entre ambos.

Revisa las publicaciones en Instagram:

