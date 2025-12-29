 Trump confirma ataque en Venezuela: Sería la primera intervención terrestre de EEUU en el país - Chilevisión
29/12/2025 16:30

Trump confirma ataque en Venezuela: Sería la primera intervención terrestre de EEUU en el país

El mandatario ya había insinuado el viernes que había destruido un muelle en territorio venezolano. Ahora, tras un encuentro con Benjamín Netanyahu, ratificó la información al asegurar que "hubo una gran explosión".

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó esta tarde la ejecución de un ataque terrestre en Venezuela, el primero desde la escalada de tensiones por el narcotráfico.

"Hubo una gran explosión en el muelle donde cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona donde los cargan", dijo ante la prensa, luego de una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Continuó: "Hemos atacado todos los barcos y ahora atacamos la zona... es la zona de implementación. Ahí es donde implementan, y eso ya no existe", sin aclarar qué objetivo fue atacado ni qué parte del gobierno estadounidense actuó en el área.

Por otra parte, cuando se le preguntó si la CIA estuvo a cargo del ataque, el mandatario declinó entregar mayores antecedentes: "No quiero decir eso. Sé exactamente quién fue, pero no quiero decir quién fue".

Trump había insinuado ataque el pasado viernes

Fue el pasado viernes cuando, en una conversación con el millonario John Catsimatidis, Trump había insinuado por primera vez que su país destruyó una instalación de producción de droga en Venezuela la semana pasada, sin dar detalles de la supuesta operación.

"No sé si lo has leído o visto, pero tienen una gran planta, unas instalaciones grandes de las que salen los barcos, y hace dos noches las destruimos", afirmó Trump en una llamada telefónica que hizo a la emisora WABC, de la cual Catsimatidis es dueño.

Con la ratificación de hoy lunes, sería la primera intervención terrestre de Estados Unidos en el país sudamericano desde que Washington inició su campaña de operaciones militares en el Caribe. De momento, no se han reportado declaraciones de portavoces venezolanos.

El despliegue militar de EEUU en el Caribe

Estados Unidos ha atacado decenas de lanchas tanto en el Caribe con el Pacífico bajo el argumento de un presunto tráfico de drogas, aunque  no han presentado pruebas de ello.

Las últimas semanas el país norteamericano ha desplegado un amplio contingente naval en el Caribe, incluyendo su más grande y más moderno portaaviones, el Gerald R. Ford, en la denominada Operación Lanza del Sur.

Hasta la fecha más de 100 personas han muerto en más de 20 ataques. A principios die diciembre, líderes militares informaron al Congreso de un ataque ocurrido en septiembre en el que murieron 11 personas, pero que dejó supervivientes. Estos fueron asesinados en un segundo ataque.

