Indiscutido: Matteo Bocelli es coronado como nuevo Rey del Festival de Viña 2026 - Chilevisión

25/02/2026 20:59

Indiscutido: Matteo Bocelli es coronado como nuevo Rey del Festival de Viña 2026

Tras una reñida competencia, que tuvo una etapa de votación popular y otra de la prensa acreditada, se dio a conocer al nuevo rey del Festival de Viña en su edición 2026.

Publicado por Lisette Pérez

Matteo Bocelli se convirtió en el nuevo rey del Festival de Viña 2026, en una reñida eleción que combinó la votación del público y la prensa acreditada.

El cantante obtuvo 31 sufragios en la votación de la prensa para elegir al nuevo monarca de certamen.

En tanto que Skar Labra fue elegida como reina de Viña 2026.

26 fueron los candidatos que se enfrentaron por el título de soberano del certamen viñamarino que, en primera instancia, se sometieron a votación popular.

El último cómputo que se reveló fue el de los 10 favoritos del público, según lo consignado en el sitio web de La Hora, donde los principales nombres que se pelearon fueron Matteo Bocelli y Stefan Kramer.

El millonario premio que se lleva el rey de Viña

El rey del Festival de Viña 2026 se lleva una corona exclusiva diseñada por Aurus Joyería especialmente para esta ocasión.

La corona está fabricada de plata fina y rodio, materiales nobles, puros y eternos, para hacer este reconocimiento una joya de alto valor.

El diseño de este año está inspirado en los dos íconos más representativos de la ciudad: La gaviota y las olas de las costas de Viña del Mar.

Además, se llevará un anillo de la misma joyería que fue elegido por el público, confeccionado en oro de 18 kilates engastado con brillantes de alta calidad.

Así quedó la votación para rey de Viña 2026

Para elegir a los reyes la votación contó con un 50% de preferencias del público y la otra mitad correspondió a decisión de la prensa acreditada.

Finalmente, la cantidad de votos repartida en los 10 finalistas quedó así:

  • Matteo Bocelli: 31 votos.
  • Juanes: 18 votos.
  • Fernando Godoy: 17 votos.
  • Pablo Chill-E: 15 votos.
  • Karim Butte: 15 votos.
  • Pastor Rocha: 11 votos.
  • Diego Pánico: 8 votos.
  • Princeso: 5 votos.
  • Emmanuel Noir: 2 votos.
  • Stefan Kramer: 0 votos.

Así quedó la votación para reina de Viña 2026

  • Skarleth Labra: 30 votos.
  • Karla Melo: 19 votos. 
  • Alejandra Isaacs Vega: 18 votos.
  • Karen Doggenweiler: 16 votos.
  • NMIXX: 10 votos.
  • Ignacia Michelson: 7 votos. 
  • Fátima Bosch: 5 votos.
  • Titi García Huidobro: 5 votos.
  • María Paz Arancibia: 1 voto.
  • Camila Mainz: 2 votos.  
