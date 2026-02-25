VIDEO | La jugada de último momento de Ignacia Michelson en competencia por Reina de Viña 2026 - Chilevisión

A minutos del cierre de votación para rey y reina del certamen, la influencer anunció lujosos regalos.

Ignacia Michelson realizó un inesperado ofrecimiento a los periodistas acreditados de Viña 2026, a solo minutos del cierre de la votación para rey y reina del certamen.

La influencer está entre las 10 candidatas que triunfaron en la votación popular y que esperan la decisión de la prensa encargada. Este miércoles, desde la Ciudad Jardín, anunció una recompensa a sus votantes.

"Les quiero contar que si aún...", comenzó Michelson, pero se retractó y prefirió decir: "A los que votaron por mí, agradecerles. Les tengo muchos regalos".

La chica reality mencionó los más costosos dentro de la lista: "Si salgo ganadora voy a canjear un celular y un viaje a Brasil. Aparte una fiesta mañana para toda la prensa".

Pero eso no fue todo. La candidata a reina de Viña tenía regalos preparados para la jornada de votación. "Algunos vinos y tenemos donas para que coman algo dulce", ofreció.

"Lo vamos a pasar espectacular. Así que ya saben, voten por la Nacha", finalizó su campaña.