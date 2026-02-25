 ¡Arrasó! Skar Labra es elegida como nueva Reina del Festival de Viña 2026 en aplastante triunfo - Chilevisión
Minuto a minuto
Es oficial: Estatua de Baquedano regresa a Plaza Italia tras ser retirada por daños hace tres años “Fue una escena terrible”: El doloroso relato de un sobreviviente de la tragedia en Renca VIDEO | Recapturan a segundo imputado fugado en Colina: Estuvo oculto en casa de un amigo Alerta por desaparición de dos reos del interior de la ex Penitenciaría de Santiago “Nunca me había pasado algo así”: Habló Fran Maira tras formalización por accidente en Lo Barnechea
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/02/2026 21:01

¡Arrasó! Skar Labra es elegida como nueva Reina del Festival de Viña 2026 en aplastante triunfo

Luego de una reñida competencia que tuvo una etapa de votación popular y otra de la prensa acreditada, se eligió a la nueva soberana de la Cuidad Jardín.

Publicado por CHV Noticias

Skarleth Labra se convirtió en la nueva reina del Festival de Viña 2026 tras una elección que combinó la votación del público y la de la prena acreditada. 

La ganadora de Fiebre de Baile obtuvo 30 sufragios en la votación de la prensa para elegir al nuevo monarca de certamen.

En tanto que Matteo Bocceli fue elegido como rey de Viña 2026.

La batalla por la corona del certamen viñamarino inició con 26 candidatas que se tuvieron que someter en primer instancia la votación popular. 

Las 10 más votadas a través del sitio web de La Hora avanzaron a la elección de la prensa acreditada, que eligió a los soberanos de la Ciudad Jardín durante toda esta jornada. 

En los primeros conteos hubo tres favoritas claras que se disputaron el podio: Skarleth LabraNMIXX y Karla Melo

Así quedó la votación para reina de Viña 2026

  • Skarleth Labra: 30 votos.
  • Karla Melo: 19 votos. 
  • Alejandra Isaacs Vega: 18 votos.
  • Karen Doggenweiler: 16 votos.
  • NMIXX: 10 votos.
  • Ignacia Michelson: 7 votos. 
  • Fátima Bosch: 5 votos.
  • Titi García Huidobro: 5 votos.
  • María Paz Arancibia: 1 voto.
  • Camila Mainz: 2 votos.  

Reina de Viña 2026 se lleva millonario premio

La reina del Festival de Viña 2026 se llevará una exclusiva corona diseñada por especialmente para la ocasión por Aurus Joyerías.

El diseño de este año está inspirado en los dos íconos más representativos de la ciudad: La gaviota y las olas de las costas de Viña del Mar.

La base de la corona está adornada con zircones y en el centro aparece la tradicional ave adornada también con zircones.

Además la reina se llevará un anillo, también de Aurus Joyerías, el que fue elegido por el público que votó a través del sitio web. 

Existen tres modelos disponibles: Viviana, La Dama del LagoNerissa, Hija del Mar; y Brigitte, La Dama de los Manantiales

El diseño que tenga más votos será en que se le entregue a la reina durante la coronación del día jueves 26 de febrero. 

Así quedó el conteo de votos para rey de Viña 

  • Matteo Bocelli: 31 votos.
  • Juanes: 18 votos.
  • Fernando Godoy: 17 votos.
  • Pablo Chill-E: 15 votos.
  • Karim Butte: 15 votos.
  • Pastor Rocha: 11 votos.
  • Diego Pánico: 8 votos.
  • Princeso: 5 votos.
  • Emmanuel Noir: 2 votos.
  • Stefan Kramer: 0 votos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

Lo último

Lo más visto

Figura no recibió ningún voto: Así quedó la tabla de los candidatos a Rey y Reina de Viña 2026

Este miércoles la prensa votó por sus candidatos favoritos. Revisa acá quiénes tuvieron más chances de llevarse la corona y quiénes estuvieron muy lejos.

25/02/2026

Reyes de Viña 2026: Revelan el millonario precio de la corona y los anillos de los ganadores

Skar Labra y Matteo Bocelli fueron escogidos como los nuevos reyes del Festival de Viña del Mar, ambos con una victoria indiscutida para llegar a la corona.

25/02/2026

“Hasta que me vaya...”: Pincoya se desahogó por repetida crítica de compañeros en Gran Hermano Argentina

Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, realizó un sorpresivo descargo en el confesionario de Gran Hermano Argentina por una situación que le colmó la paciencia.

25/02/2026

¡Arrasó! Skar Labra es elegida como nueva Reina del Festival de Viña 2026 en aplastante triunfo

Luego de una reñida competencia que tuvo una etapa de votación popular y otra de la prensa acreditada, se eligió a la nueva soberana de la Cuidad Jardín.

25/02/2026