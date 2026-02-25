¡Arrasó! Skar Labra es elegida como nueva Reina del Festival de Viña 2026 en aplastante triunfo - Chilevisión

Luego de una reñida competencia que tuvo una etapa de votación popular y otra de la prensa acreditada, se eligió a la nueva soberana de la Cuidad Jardín.

Skarleth Labra se convirtió en la nueva reina del Festival de Viña 2026 tras una elección que combinó la votación del público y la de la prena acreditada.

La ganadora de Fiebre de Baile obtuvo 30 sufragios en la votación de la prensa para elegir al nuevo monarca de certamen.

En tanto que Matteo Bocceli fue elegido como rey de Viña 2026.

La batalla por la corona del certamen viñamarino inició con 26 candidatas que se tuvieron que someter en primer instancia la votación popular.

Las 10 más votadas a través del sitio web de La Hora avanzaron a la elección de la prensa acreditada, que eligió a los soberanos de la Ciudad Jardín durante toda esta jornada.

En los primeros conteos hubo tres favoritas claras que se disputaron el podio: Skarleth Labra, NMIXX y Karla Melo.

Así quedó la votación para reina de Viña 2026

Skarleth Labra: 30 votos.

Karla Melo: 19 votos.

Alejandra Isaacs Vega: 18 votos.

Karen Doggenweiler: 16 votos.

NMIXX: 10 votos.

Ignacia Michelson: 7 votos.

Fátima Bosch: 5 votos.

Titi García Huidobro: 5 votos.

María Paz Arancibia: 1 voto.

Camila Mainz: 2 votos.

Reina de Viña 2026 se lleva millonario premio

La reina del Festival de Viña 2026 se llevará una exclusiva corona diseñada por especialmente para la ocasión por Aurus Joyerías.

El diseño de este año está inspirado en los dos íconos más representativos de la ciudad: La gaviota y las olas de las costas de Viña del Mar.

La base de la corona está adornada con zircones y en el centro aparece la tradicional ave adornada también con zircones.

Además la reina se llevará un anillo, también de Aurus Joyerías, el que fue elegido por el público que votó a través del sitio web.

Existen tres modelos disponibles: Viviana, La Dama del Lago; Nerissa, Hija del Mar; y Brigitte, La Dama de los Manantiales.

El diseño que tenga más votos será en que se le entregue a la reina durante la coronación del día jueves 26 de febrero.

Así quedó el conteo de votos para rey de Viña