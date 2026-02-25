Destapan insólita polémica de Viña 2026: “La producción no quería que nos refiramos a este tema” - Chilevisión

Según consignó Primer Plano, el humorista Esteban Düch habría vivido un tenso momento que lo puso nervioso a minutos de su debut en el Festival de Viña.
El periodista Patricio Sotomayor en Primer Plano reveló una insólita polémica que se produjo en la tercera jornada de Viña 2026 y tiene como protagonista al comediante Esteban Düch.
El venezolano se habría visto nervioso en su arribo a la Quinta Vergara, donde se presentará por primera vez en los próximos minutos, por un comentario que hizo horas antes respecto a George Harris.
Durante la mañana de este de martes, siempre según el periodista de Primer Plano, Esteban Düch declaró que admiraba a George Harris, el humorista que no logró conquistar al "monstruo" de Viña.
Posterior a esto la producción del festival pidió "no referirse a este tema", para evitar complicaciones con el show del artista.
Es por esta razón que Esteban llegó nervioso al escenario viñamarino, por lo que su equipo pidió que ya no se le hicieran más preguntas respecto Harris.
Pato Sotomayor aseguró que el humorista dudó en aceptar una entrevista antes de su presentación, pero que se notaba una tensión en su forma de hablar, debido a sus declaraciones anteriores.