Claudio Valdivia confirmó quiebre a un mes de oficializar romance: “Van a ser testigos de mi verdad” - Chilevisión

Claudio Valdivia reveló que terminó su relación con Pía Weidmann, a poco menos de un mes de confirmar su romance.

El exdeportista compartió la noticia a través de sus historias de Instagram, respondiendo a la pregunta de un seguidor sobre el estado de su vínculo con la bailarina que conoció en Fiebre de Baile.

“Ustedes fueron testigos de nuestra relación que comenzó en enero y ahora van a ser testigos de mi verdad”, inició explicando.

Al respecto, Valdivia reconoció que “nosotros ya no estamos juntos pero yo le deseo lo mejor a ella. Está con el proyecto del baile y de deseo que le vaya muy bien y así va a ser”.

“Por mi parte, estoy con otros proyectos personales que pronto los van a ver y decidí enfocarme en eso”, agregó.

En cuanto a su presente, comentó que “estoy soltero y estoy bien”.

El fugaz romance de Claudio Valdivia

El romance entre Claudio Valdivia y Pía Weidmann nació cuando ambos coincidieron en Fiebre de Baile, él como participante y ella haciendo pareja artística con el actor Francisco Reyes.

“Cada vez que me la cruzaba en el canal, yo les decía: 'Oh, la chica de humo'. La verdad, era la forma de poder llamar su atención o decirle algo”, detalló el exchico reality hace unas semanas en LUN.

En la misma instancia, la bailarina contó que “vamos despacio, disfrutando de cada momento. Ambos tenemos un espíritu aventurero, así que eso hace que todo fluya. Nos reímos mucho juntos y lo pasamos bien”.