 Claudio Valdivia confirmó quiebre a un mes de oficializar romance: “Van a ser testigos de mi verdad” - Chilevisión
Minuto a minuto
Pdte. Boric sale al paso por tensiones con EEUU: Decisiones se toman “en función del interés de Chile” Crece la lista de diputados desaforados: Revisa los que siguen recibiendo dieta parlamentaria Así es el retrato oficial de José Antonio Kast: Destaca particular detalle en su banda presidencial Embajador de China defiende proyecto de cable submarino con Chile: “No hace ningún daño” a EEUU Aumenta número de fallecidos por tragedia de Renca: Confirman una nueva víctima fatal
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
24/02/2026 21:53

Claudio Valdivia confirmó quiebre a un mes de oficializar romance: “Van a ser testigos de mi verdad”

El exchico reality compartió la noticia de su ruptura con la bailarina de Fiebre de Baile en sus redes sociales luego de preguntas de sus seguidores y aseguró que ahora se concentrará en sus proyectos personales.

Publicado por CHV Noticias

Claudio Valdivia reveló que terminó su relación con Pía Weidmann, a poco menos de un mes de confirmar su romance. 

El exdeportista compartió la noticia a través de sus historias de Instagram, respondiendo a la pregunta de un seguidor sobre el estado de su vínculo con la bailarina que conoció en Fiebre de Baile

“Ustedes fueron testigos de nuestra relación que comenzó en enero y ahora van a ser testigos de mi verdad”, inició explicando. 

Al respecto, Valdivia reconoció que nosotros ya no estamos juntos pero yo le deseo lo mejor a ella. Está con el proyecto del baile y de deseo que le vaya muy bien y así va a ser”.

“Por mi parte, estoy con otros proyectos personales que pronto los van a ver y decidí enfocarme en eso”, agregó. 

En cuanto a su presente, comentó que “estoy soltero y estoy bien”.

El fugaz romance de Claudio Valdivia

El romance entre Claudio Valdivia y Pía Weidmann nació cuando ambos coincidieron en Fiebre de Baile, él como participante y ella haciendo pareja artística con el actor Francisco Reyes.  

“Cada vez que me la cruzaba en el canal, yo les decía: 'Oh, la chica de humo'. La verdad, era la forma de poder llamar su atención o decirle algo”, detalló el exchico reality hace unas semanas en LUN. 

En la misma instancia, la bailarina contó que “vamos despacio, disfrutando de cada momento. Ambos tenemos un espíritu aventurero, así que eso hace que todo fluya. Nos reímos mucho juntos y lo pasamos bien”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana

Lo último

Lo más visto

Claudio Valdivia confirmó quiebre a un mes de oficializar romance: “Van a ser testigos de mi verdad”

El exchico reality compartió la noticia de su ruptura con la bailarina de Fiebre de Baile en sus redes sociales luego de preguntas de sus seguidores y aseguró que ahora se concentrará en sus proyectos personales.

24/02/2026

Estos son los finalistas a Rey y Reina del Festival de Viña 2026: Este jueves se define la corona

La prensa acreditada votará este miércoles por sus favoritos entre las 10 candidatas y 10 candidatos que triunfaron en la votación popular. Conoce acá quiénes son.

24/02/2026

En menos de 24 horas: Pincoya se hizo viral en Argentina con dos hilarantes momentos en Gran Hermano

La chilota ingresó anoche a la decimotercera edición de la versión argentina del reality show y, aunque no ha pasado un día, ya es una de las participantes más comentadas en redes sociales al otro lado de la cordillera,

24/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana

El proceso beneficiará a 75.283 personas cotizantes que efectuaron pagos superiores a lo debido. Para recibir el dinero pendiente hay plazo para el trámite hasta el 15 de mazo de 2026.

24/02/2026
Publicidad