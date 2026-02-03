 Quién es Pía Weidmann, la bailarina que le robó el corazón a Claudio Valdivia en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Metro de Santiago informa cierre de seis estaciones de Línea 3 Rechazan prisión preventiva para Alberto Larraín y resto de imputados por Caso ProCultura Anuncian importantes cambios en el Servicio Militar a partir de este 2026 Se lanzaban carbón encendido al cuerpo: Video muestra a brigadistas de Conaf jugando con brasas en el Maule Impacto por desaparición de excarabinero desde hogar de ancianos: Familia denuncia negligencia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/02/2026 18:06

Quién es Pía Weidmann, la bailarina que le robó el corazón a Claudio Valdivia en Fiebre de Baile

Conoce la trayectoria artística de la bailarina que conquistó por completo el corazón del exparticipante de Fiebre de Baile.

Publicado por Lisette Pérez

Recientemente Claudio Valdivia despejó rumores sobre su romance con excompañera del programa Fiebre de Baile, Pía Weidmann.

Esta relación comenzó gracias a que ambos formaban parte del estelar de televisón, cuando Pía era dupla de baile con el actor Francisco Reyes Cristi.

¿Quién es Pía Weidmann?

Pía Weidmann es una bailarina nacional de 26 años con un amplia experiencia en la danza. Su primera aparición en televisión fue en la tercera temporada del programa Rojo, el color del talento.

Ha participado en otros programas como Bailando por un Sueño y Aquí se Baila. En su trayectoria también ha sido invitada a danzar en shows de artistas como Olga Tañón, Jay Wheeler Noche de Brujas.

Además, ha sido seleccionada en cinco ocasiones para ser parte del cuerpo de baile del Festival de Viña del Mar.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos, subsidios y becas en febrero 2026: Revisa el calendario de pagos, trámites y postulaciones

Lo último

Lo más visto

Rechazan prisión preventiva para Alberto Larraín y resto de imputados por Caso ProCultura

Todos los acusados quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional, ya que el juez Patricio Álvarez consideró que no se habían acreditado los delitos.

03/02/2026

Se lanzaban carbón encendido al cuerpo: Video muestra a brigadistas de Conaf jugando con brasas en el Maule

Desde la Corporación Nacional Forestal rechazaron lo sucedido y decidieron desvincular a los funcionarios.

03/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026

“Me despido con una…”: El emotivo mensaje del bailarín de Cony Capelli tras dejar Fiebre de Baile

Durante la mañana de este martes, David Sáez utilizó sus redes sociales para entregar unas palabras a sus seguidores luego de terminar su participación en el programa de baile de Chilevisión.

03/02/2026