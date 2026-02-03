Quién es Pía Weidmann, la bailarina que le robó el corazón a Claudio Valdivia en Fiebre de Baile - Chilevisión

Conoce la trayectoria artística de la bailarina que conquistó por completo el corazón del exparticipante de Fiebre de Baile.

Recientemente Claudio Valdivia despejó rumores sobre su romance con excompañera del programa Fiebre de Baile, Pía Weidmann.

Esta relación comenzó gracias a que ambos formaban parte del estelar de televisón, cuando Pía era dupla de baile con el actor Francisco Reyes Cristi.

¿Quién es Pía Weidmann?

Pía Weidmann es una bailarina nacional de 26 años con un amplia experiencia en la danza. Su primera aparición en televisión fue en la tercera temporada del programa Rojo, el color del talento.

Ha participado en otros programas como Bailando por un Sueño y Aquí se Baila. En su trayectoria también ha sido invitada a danzar en shows de artistas como Olga Tañón, Jay Wheeler y Noche de Brujas.

Además, ha sido seleccionada en cinco ocasiones para ser parte del cuerpo de baile del Festival de Viña del Mar.