Víctima arriesga una "deformidad permanente": En internación quedó menor que disparó a novia en el rostro - Chilevisión

Un menor de edad, acusado de disparar en el rostro a su novia en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá, quedó en internación provisoria.

Según informó La Cuarta, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 28 de enero, en un domicilio donde los menores mantenían una relación de convivencia.

El fiscal de Responsabilidad Penal Adolescente, Julio Sánchez, afirmó que todo sucedió cuando ambos manipulaban un arma de fuego al interior de un dormitorio y por circunstancias que se investigan, el joven percutó un disparo e hirió gravemente en el rostro a su pareja.

El fiscal agregó que el disparo pudo haberle provocado la muerte a la víctima si no hubiese sido trasladada a tiempo al hospital.

Lamentablemente, el persecutor indicó que debido a la gravedad de las lesiones, la menor podría quedar con una "una deformidad permanente en el rostro".

Joven fue formalizado

El adolescente fue formalizado por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y homicidio frustrado, quedando con la medida cautelar de internación provisoria.

"El imputado tenía conocimiento del arma y del riesgo que implicaba manipularla. La víctima se la entregó trabada, él procedió a destrabarla y, en ese contexto, se produjo el disparo, cuyo riesgo era previsible, lo que fue considerado por el tribunal como una situación de dolo eventual", señaló Sánchez.