Sismo sacudió este martes al norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

Según información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se localizó a 15,84 kilómetros al oeste de Sierra Gorda.

Un sismo de mediana intensidad se registró este martes en el norte del país, específicamente en la región de Antofagasta.

Además, tuvo una magnitud de 4.6 y una profundidad de 87 kilómetros.

Noticia en desarrollo...