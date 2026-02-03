Luis Jara Jr. sufrió accidente antes de presentarse en Fiebre de Baile: Así quedó su diente - Chilevisión

Mellow compartió un registro en el que mostró el resultado tras un imprevisto mientras estaba comiendo. De todas formas, el participante igual logró presentarse en el escenario, aunque no con buenos resultados.

Luis Jara Jr. vivió una compleja jornada en la recta final de Fiebre de Baile. Antes de su presentación sufrió un accidente del que mostrí los efectos.

Mellow, como es conocido artísticamente, contó en sus redes sociales que antes de subir al escenario en la noche de eliminación, tuvo un problema dental.

En concreto, perdió parte de una pieza dental delantera mientras estaba comiendo en la previa del penúltimo capítulo de la temporada.

“Dato freak: Hoy antes de bailar se me rompió el diente comiendo plátano”, reveló.

De todas formas, eso no le impidió mostrar su mejores pasos para asegurar su cupo en la final de Fiebre de Baile que se vivirá el miércoles 4 de febrero en el Movistar Arena.

En ese contexto, Mellow se enfrasco en una fuerte discusión con Vasco Moulian, quien lo criticó por su desempeño y fue implacable en la evaluación, poniéndole dos puntos por su show.

“No es personal, pero es lo peor que te he visto, sin dudas. Es una coreografía básica, era impresentable para este momento, quedan dos días para la final”, expresó el exigente jurado.

Mira cómo quedó Luis Jara Jr.