 Luis Jara Jr. sufrió accidente antes de presentarse en Fiebre de Baile: Así quedó su diente - Chilevisión
Minuto a minuto
Impacto por desaparición de excarabinero desde hogar de ancianos: Familia denuncia negligencia Cathy Barriga pide igualdad y se lanza contra alcalde Vodanovic: “Tiene una querella por fraude al fisco” VIDEO | A metros del alcalde: El momento en que lanzan fuegos artificiales en operativo de Barrio Meiggs Ofrecía servicios en zonas afectadas por incendio: Hombre se hacía pasar por veterinario en el Biobío Sismo afectó esta tarde al norte del país: Revisa su magnitud y epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/02/2026 14:26

Luis Jara Jr. sufrió accidente antes de presentarse en Fiebre de Baile: Así quedó su diente

Mellow compartió un registro en el que mostró el resultado tras un imprevisto mientras estaba comiendo. De todas formas, el participante igual logró presentarse en el escenario, aunque no con buenos resultados.

Publicado por CHV Noticias

Luis Jara Jr. vivió una compleja jornada en la recta final de Fiebre de Baile. Antes de su presentación sufrió un accidente del que mostrí los efectos

Mellow, como es conocido artísticamente, contó en sus redes sociales que antes de subir al escenario en la noche de eliminación, tuvo un problema dental.

En concreto, perdió parte de una pieza dental delantera mientras estaba comiendo en la previa del penúltimo capítulo de la temporada.

“Dato freak: Hoy antes de bailar se me rompió el diente comiendo plátano”, reveló. 

De todas formas, eso no le impidió mostrar su mejores pasos para asegurar su cupo en la final de Fiebre de Baile que se vivirá el miércoles 4 de febrero en el Movistar Arena. 

En ese contexto, Mellow se enfrasco en una fuerte discusión con Vasco Moulian, quien lo criticó por su desempeño y fue implacable en la evaluación, poniéndole dos puntos por su show. 

No es personal, pero es lo peor que te he visto, sin dudas. Es una coreografía básica, era impresentable para este momento, quedan dos días para la final”, expresó el exigente jurado. 

Mira cómo quedó Luis Jara Jr. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para mujeres trabajadoras y pensionadas: Revisa pagos disponibles en febrero de 2026

Lo último

Lo más visto

“Me despido con una…”: El emotivo mensaje del bailarín de Cony Capelli tras dejar Fiebre de Baile

Durante la mañana de este martes, David Sáez utilizó sus redes sociales para entregar unas palabras a sus seguidores luego de terminar su participación en el programa de baile de Chilevisión.

03/02/2026

Gonzalo Valenzuela rompe el silencio por salida con mujer “idéntica a Kika Silva”: Reveló quién es

El actor compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que reconoció que estuvo paseando durante su cumpleaños junto a una mujer en la comuna de Zapallar.

03/02/2026

Hay cortes de tránsito: Estas son las calles intervenidas por operativo policial en Barrio Meiggs

Este martes, personal de Carabineros y de la Municipalidad de Santiago desarrolla la intervención de la etapa 3 del Plan de Recuperación de Barrio Meiggs. A continuación te detallamos las calles involucradas.

03/02/2026

Impacto en Fiebre de Baile: Cony Capelli abandonó la competencia y Diana Bolocco reveló el motivo

La bailarina no se presentó en la noche de eliminación de este lunes y al final del programa se explicó su decisión de abandonar la competencia a solo dos días de la gran final.

03/02/2026