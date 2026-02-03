Exclusivo | El último ensayo de Cony Capelli en Fiebre de Baile: La coreografía que no alcanzó a presentar - Chilevisión

Tras dar un repentino paso al costado de la competencia, se reveló cuál habría sido la presentación que Constanza Capelli tenía preparada para este lunes.

Cony Capelli causó revuelo por su repentina salida de Fiebre de Baile tras ausentarse en el capítulo de este lunes, sin embargo, hay registros del último ensayo del baile que tenía planeado presentar.

Tras abandonar la competencia, la ganadora de Gran Hermano quedó automáticamente fuera de la final del estelar, y dejó incertidumbre sobre cuál habría sido su presentación.

El último ensayo de Cony Capelli

Antes de decidir dar un paso al costado, Cony se reunió junto a su bailarín David Sáez en las dependencias del canal para ensayar el baile que tenían planeado presentar este lunes.

Hasta ese momento todo estaba en orden y no habían indicios de desistir de la competencia, por lo que quedó registrado lo que podría ser el último ensayo de la bailarina para Fiebre de Baile.

El baile a ciegas que iban a presentar ambos bailarines era un estilo más emotivo y potente al ritmo de Los momentos de Eduardo Gatti.

Revisa acá su último ensayo: