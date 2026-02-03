¿Quiénes deben hacer la revisión técnica en febrero? Revisa el calendario 2026 - Chilevisión

Todos los dueños de vehículos motorizados deben cumplir con el chequeo al menos una vez al año. Descubre en cuál mes tienes prioridad.

La revisión técnica es parte de las obligaciones de quienes circulan en automóvil por las calles de Chile, según la Ley de Tránsito. Además, es requisito para pagar el permiso de circulación.

Este chequeo es crucial para prevenir accidentes y evitar multas que van de 1 a 1,5 UTM ($69.611 a $104.417 en febrero), aparte de una posible retención y retiro de circulación del vehículo.

¿Quiénes deben hacer la revisión técnica en febrero?

Todos los meses, patentes que terminan en un número específico, tienen prioridad para que el trámite sea rápido, sin largas esperas en las plantas de revisión técnica.

En febrero deben cumplir las personas que manejen motorizados que terminan en 0.

Calendario 2026

Este calendario aplica para quienes deben realizar su revisión técnica una vez al año, como los dueños de vehículos livianos.

Enero: Patentes que terminan en 9

Febrero: Patentes que terminan en 0

Marzo: No aplica

Abril: Patentes que terminan en 1

Mayo: Patentes que terminan en 2

Junio: Patentes que terminan en 3

Julio: Patentes que terminan en 4

Agosto: Patentes que terminan en 5

Septiembre: Patentes que terminan en 6

Octubre: Patentes que terminan en 7

Noviembre: Patentes que terminan en 8

Diciembre: No aplica

¿Qué vehículos deben hacerla dos veces al año?

Los siguientes vehículos deben pasar la revisión técnica cada seis meses: