De El Princeso a Inna Moll: Estos son los primeros candidatos a Reyes de Viña 2026 - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez dio un adelanto de los nombres de los rostros del espectáculo que tendrían contemplado participar en la carrera por el reinado de la Ciudad Jardín.

A menos de 20 días del inicio del Festival de Viña 2026, el certamen comenzó a tomar forma y ya aparecieron los primeros nombres de posibles candidatos para los Reyes de Viña.

Al igual que el año anterior, la elección de los suscesores de Emilia Dides y Camilo González quedará en manos de la votación popular y la prensa acreditada a través del diario La Hora.

Cecilia Gutiérrez dio un adelanto de las novedades de cara al nuevo reinado en un nuevo capítulo de su podcast Bombastic.

Los candidatos a reyes del Festival de Viña 2026

En conversación con Sergio Marabolí, director del diario organizaron del reinado de Viña 2026, la panelista de Primer Plano dio a conocer los primeros nombres que contemplarían presentar su candidatura.

“Por normativa, el solo hecho de participar como jurado, artista o bailarín, inmediatamente entras como candidato. Salvo que una persona llame diga que no quiere participar”, explicó Marabolí.

Teniendo eso en consideración, el primer aspirante a convertirse en Rey del Festival de Viña sería el cantante italiano, Matteo Bocelli.

A él se le sumará Leonardo Vallana, también conocido como “El Princeso”, en la competencia masculina.

Por la corona de reina en tanto, iría la actual Miss Universo Chile, Inna Moll. Pero no sería la única reina de belleza en estar presente, ya que Fátima Bosch, actual Miss Universo, también iría por la corona.

Otras que tienen contemplado sumarse a la carrera por el reinado de Viña del Mar son Karla Melo e Ignacia Michelson.