 Gala de Viña 2026: Conoce la lista de famosos que desfilarán por la alfombra roja del festival - Chilevisión
15/01/2026 11:15

Gala de Viña 2026: Conoce la lista de famosos que desfilarán por la alfombra roja del festival

El tradicional evento que marca el inicio oficial del festival ya tiene a sus primeros confirmados, combinando figuras de la televisión, la música y las redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Con la cuenta regresiva en marcha para una nueva edición del certamen, la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 comienza a tomar forma.

El tradicional evento que marca el inicio oficial del festival ya tiene a sus primeros confirmados, combinando figuras del espectáculo, la televisión, la música y las redes sociales.

¿Qué famosos estarán en la Gala de Viña 2026?

Mientras se espera el anuncio del listado completo, algunos famosos y famosas ya han adelantado su presencia en la gala.

La cita será el próximo viernes 20 de febrero en el Sporting Club de Viña del Mar.

A continuación, revisa la lista de invitados que desfilarán por la alfombra roja:

  • Karen Doggenweiler
  • Rafael Araneda
  • Inna Moll
  • Francisca Merino
  • Cecilia Gutiérrez
  • Constanza Capelli
  • Faloon Larraguibel
  • Tonka Tomicic
  • Pamela Díaz
  • Marlen Olivari 
  • Pablito Pesadilla
  • Pablo Chill-E
  • Coté López
  • Kika Silva
  • Fran Virgilio
  • Mayte Rodríguez
  • Michelle Carvalho
  • Constanza Santa María
  • José Antonio Neme

¡Y aún quedan más por confirmar!

