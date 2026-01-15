Gala de Viña 2026: Conoce la lista de famosos que desfilarán por la alfombra roja del festival - Chilevisión

15/01/2026
11:15
Gala de Viña 2026: Conoce la lista de famosos que desfilarán por la alfombra roja del festival
El tradicional evento que marca el inicio oficial del festival ya tiene a sus primeros confirmados, combinando figuras de la televisión, la música y las redes sociales.
Con la cuenta regresiva en marcha para una nueva edición del certamen, la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 comienza a tomar forma.
El tradicional evento que marca el inicio oficial del festival ya tiene a sus primeros confirmados, combinando figuras del espectáculo, la televisión, la música y las redes sociales.
¿Qué famosos estarán en la Gala de Viña 2026?
Mientras se espera el anuncio del listado completo, algunos famosos y famosas ya han adelantado su presencia en la gala.
La cita será el próximo viernes 20 de febrero en el Sporting Club de Viña del Mar.
A continuación, revisa la lista de invitados que desfilarán por la alfombra roja:
- Karen Doggenweiler
- Rafael Araneda
- Inna Moll
- Francisca Merino
- Cecilia Gutiérrez
- Constanza Capelli
- Faloon Larraguibel
- Tonka Tomicic
- Pamela Díaz
- Marlen Olivari
- Pablito Pesadilla
- Pablo Chill-E
- Coté López
- Kika Silva
- Fran Virgilio
- Mayte Rodríguez
- Michelle Carvalho
- Constanza Santa María
- José Antonio Neme
¡Y aún quedan más por confirmar!