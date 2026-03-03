 Incendio fuera de control en planta de CMPC en Puente Alto: Activan alerta SAE para evacuación - Chilevisión
03/03/2026 22:34

Incendio fuera de control en planta de CMPC en Puente Alto: Activan alerta SAE para evacuación

Senapred activó una Alerta SAE para un sector de Puente Alto que está cercano al siniestro, debido a un riesgo de propagación del fuego.

Un incendio de gran magnitud se registra este martes en la planta Papeles Cordillera, perteneciente a CMPC, ubicada en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana. 

El siniestro comenzó pasado las 18 horas en el sector de avenida Eyzaguirre, entre las callas Nonato Coo y Tomé, y la columna de humo se puede ver desde diferentes puntos de la capital. 

De manera preliminar, se dio a conocer que el origen de las llamas surgió en patio de la papelera donde hay depositados fardos que almacenan cartón y papel y no al interior de la planta. 

En el lugar se encuentran trabajando de 20 compañías y más 30 carros de Bomberos de la región Metropolitana. 

De momento no se ha determinado el origen del fuego y las causas del siniestro serán materia de investigación por las autoridades correspondientes. 

Activan alerta SAE para evacuación

Debido a la magnitud del incendio, Senapred activó una Alerta SAE (Sistema de Alerta de Emergencias) cerca de las 20:30 horas.

La alerta se envió para solicitar la evacuación preventiva del asentamiento Pie Andino, ubicado en las cercanías de la planta, debido al riesgo de propagación del las llamas. 

Comunicado de CMPC 

Mediante un comunicado, CMPC informó que activó sus protocolos internos y desplegó brigadas propias en una primera instancia. 

La compañía aseguró que no hay personas heridas y precisó que en la zona afectada no se almacenan materiales tóxicos ni químicos que impliquen un riesgo para la comunidad.

