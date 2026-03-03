Incendio fuera de control en planta de CMPC en Puente Alto: Activan alerta SAE para evacuación - Chilevisión

Un incendio de gran magnitud se registra este martes en la planta Papeles Cordillera, perteneciente a CMPC, ubicada en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana.

El siniestro comenzó pasado las 18 horas en el sector de avenida Eyzaguirre, entre las callas Nonato Coo y Tomé, y la columna de humo se puede ver desde diferentes puntos de la capital.

De manera preliminar, se dio a conocer que el origen de las llamas surgió en patio de la papelera donde hay depositados fardos que almacenan cartón y papel y no al interior de la planta.

En el lugar se encuentran trabajando de 20 compañías y más 30 carros de Bomberos de la región Metropolitana.

De momento no se ha determinado el origen del fuego y las causas del siniestro serán materia de investigación por las autoridades correspondientes.

Activan alerta SAE para evacuación

Debido a la magnitud del incendio, Senapred activó una Alerta SAE (Sistema de Alerta de Emergencias) cerca de las 20:30 horas.

La alerta se envió para solicitar la evacuación preventiva del asentamiento Pie Andino, ubicado en las cercanías de la planta, debido al riesgo de propagación del las llamas.

¡ATENCIÓN! Por incendio estructural, #SENAPRED solicita evacuar asentamiento Pie Andino, ubicado en calles Eyzaguirre y Pie Andino, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó… pic.twitter.com/VV5AQHFsG0 — SENAPRED (@Senapred) March 3, 2026

Comunicado de CMPC

Mediante un comunicado, CMPC informó que activó sus protocolos internos y desplegó brigadas propias en una primera instancia.

La compañía aseguró que no hay personas heridas y precisó que en la zona afectada no se almacenan materiales tóxicos ni químicos que impliquen un riesgo para la comunidad.