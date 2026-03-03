Quiebre entre Boric y Kast: Cronología de la polémica por el cable submarino chino - Chilevisión

Cristóbal Bellolio visitó el estudio de CHV Noticias para comentar lo ocurrido en la polémica por el cable submarino chino. El conflicto quedó en evidencia tras una fallida reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast durante la mañana de este martes en la que el presidente electo acusó a la actual administración de no haber transparentado temas importantes. El actual mandatario por su parte, ratificó que el Gobierno tiene la disposición de retomar las reuniones bilaterales que fueron suspendidas.