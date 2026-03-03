 Pdte. Boric responde a declaraciones de José Antonio Kast: “Chile merece que sus autoridades estén a la altura ” - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Captan a persona rezando arrodillada en medio de la carretera que conduce a Viña del Mar Giorgio Jackson acusó "pataleta" de J. A Kast tras fallida reunión con el Pdte Boric por cable chino VIDEO | La explicación de Kast por no atender llamado de Boric en polémica por cable chino Pdte. Boric responde a declaraciones de José Antonio Kast: “Chile merece que sus autoridades estén a la altura ” Condenan a Hermanos Antihuén y Nicolás Rivas por el asesinato de tres carabineros en Cañete
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/03/2026 12:29

Pdte. Boric responde a declaraciones de José Antonio Kast: “Chile merece que sus autoridades estén a la altura ”

El mandatario ratificó que el Gobierno tiene la disposición de retomar las reuniones bilaterales que fueron suspendidas por el presidente electo.

Publicado por CHV Noticias

El martes, el presidente Gabriel Boric reaccionó a los dichos de José Antonio Kast, quien ratificó que se han suspendido las reuniones bilaterales entre ambos gobiernos ad portas del cambio de mando el próximo 11 de marzo.

El jefe de Estado lamentó las declaraciones del presidente electo, donde argumentó que "le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando".

"Chile merece que sus autoridades estén a la altura"

Al respecto, a través de sus redes sociales, el mandatario declaró: "Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos".

En esa misma línea, aseguró: "Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda" y ratificó que el Gobierno tiene la disposición de retomar las reuniones que fueron suspendidas, si así el futuro gabinete lo desea.

"Avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida", comentó el presidente Boric.

Cabe destacar que, tras una fallida reunión en La Moneda y una serie de declaraciones, José Antonio Kast admitió que sí recibió una llamada del presidente Boric, donde solo se le "enunció" el proyecto del cable chino.

"Presidente, usted está a pocos días de dejar el cargo. Creo que no corresponde que usted siga avanzando en políticas públicas que puedan dejar en una situación compleja al país frente a la nueva administración, que no tiene toda la información", sentenció José Antonio Kast.

Finalmente, el presidente electo acusó a la actual administración de no haber transparentado temas importantes a nivel de estado, sobre todo en materia fiscal.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inicia pago de permiso de circulación 2026: Revisa dónde realizarlo y qué documentos necesitas

Lo último

Lo más visto

Boric y Kast terminan cita por cable chino abruptamente: “Ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte”

El encuentro terminó con el mandatario electo suspendiendo todas las reuniones bilaterales pactadas hasta el cambio de mando.

03/03/2026

José Antonio Kast se refiere a reunión por cable chino: “No confiamos en la información que se nos está entregando”

El presidente electo confirmó que se terminaron las reuniones bilaterales antes del cambio de mando del próximo 11 de marzo y aseguró que sí recibió una llamada, donde solo se "enunció" el proyecto del cable chino.

03/03/2026

Israel inicia ataque terrestre contra el Líbano tras ofensiva con drones de Hezbolá

Crecen las tensiones en el Medio Oriente tras la llegada del ejército israelí al sur de el Líbano. Expertos califican este ataque como una invasión terrestre.

03/03/2026

Sepultan en ataúd de oro a El Mencho, líder narco del Cártel Jalisco Nueva Generación de México

Este lunes se llevó a cabo el funeral del líder narco que fue abatido el pasado 22 de febrero. Un elemento acaparó la atención: el uso de un lujoso ataúd.

03/03/2026