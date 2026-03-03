Pdte. Boric responde a declaraciones de José Antonio Kast: “Chile merece que sus autoridades estén a la altura ” - Chilevisión

El mandatario ratificó que el Gobierno tiene la disposición de retomar las reuniones bilaterales que fueron suspendidas por el presidente electo.

El martes, el presidente Gabriel Boric reaccionó a los dichos de José Antonio Kast, quien ratificó que se han suspendido las reuniones bilaterales entre ambos gobiernos ad portas del cambio de mando el próximo 11 de marzo.

El jefe de Estado lamentó las declaraciones del presidente electo, donde argumentó que "le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando".

"Chile merece que sus autoridades estén a la altura"

Al respecto, a través de sus redes sociales, el mandatario declaró: "Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos".

En esa misma línea, aseguró: "Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda" y ratificó que el Gobierno tiene la disposición de retomar las reuniones que fueron suspendidas, si así el futuro gabinete lo desea.

"Avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida", comentó el presidente Boric.

Cabe destacar que, tras una fallida reunión en La Moneda y una serie de declaraciones, José Antonio Kast admitió que sí recibió una llamada del presidente Boric, donde solo se le "enunció" el proyecto del cable chino.

"Presidente, usted está a pocos días de dejar el cargo. Creo que no corresponde que usted siga avanzando en políticas públicas que puedan dejar en una situación compleja al país frente a la nueva administración, que no tiene toda la información", sentenció José Antonio Kast.

Finalmente, el presidente electo acusó a la actual administración de no haber transparentado temas importantes a nivel de estado, sobre todo en materia fiscal.

Revisa la publicación de X: