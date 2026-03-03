 ¿Lo sabías? El desconocido vínculo de Kathy Contreras con conocido artista del género urbano - Chilevisión
03/03/2026 13:06

¿Lo sabías? El desconocido vínculo de Kathy Contreras con conocido artista del género urbano

Para su primera presentación en Fiebre de Baile 2, Contreras bailó una de las canciones más virales del último tiempo, que pertenece a este mismo artista.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, ad portas del primer capítulo de la segunda temporada de Fiebre de Baile, Kathy Contreras confirmó que es la madrastra del cantante urbano Matías Muñoz, cuyo nombre artístico es "Sinaka".

Como parte de su primera presentación, la terapeuta integral bailó "Aló", una de las canciones más famosas del último tiempo en nuestro país, donde Sinaka colabora con Katteyes.

¿Qué dijo Kathy Contreras?

Al respecto, Contreras aseguró a FMDOS: "Oye, a mí me encanta, me tiene sorprendida. Sinaka se transformó en como nuestro Siddhartha en la casa porque Erich, mi marido, lo cita siempre".

En esa misma línea, agregó: "Cuando yo flaqueo un poquito en la duda, en que no lo voy a lograr, me dice: 'Acuérdate de Sinaka, lo que dice en los videos', y claro, o sea, él ha logrado un éxito en poco tiempo, pero con un arduo trabajo porque ya llevaba mucho tiempo haciendo música".

"Me tiene contenta porque mi marido está contento y me encanta que sea hermano de Selva porque mi hija también va a venir con power; quiere decir que mi marido algo hizo bien", comentó Kathy.

Sin embargo, la participante de Fiebre de Baile aseguró que no se siente como su madrastra: "Somos dos generaciones diferentes (...) Cuando nació Sinaka, chiquillos, yo tenía 12 años, o sea, no podría haber sido madrastra con 12 años".

"Es una generación que a mí me encanta, tiene como mucho ímpetu (...) donde ponen el ojo, ponen la bala; yo creo que muchos de nosotros tenemos que seguir ese ejemplo", destacó Contreras, quien también sumó: "Yo soy de la época del reggaetón old school y que Sinaka lo esté reviviendo lo encuentro la ra...".

La terapeuta integral está casada con el fotógrafo Erich Muñoz, con quien tiene una relación desde 2020. Se casaron el 13 de mayo de 2025. Erich es padre de Sinaka y fruto del matrimonio con Kathy tuvieron a Selva, quien nació en 2021.

