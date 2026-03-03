José Antonio Kast se refiere a reunión por cable chino: “No confiamos en la información que se nos está entregando” - Chilevisión

Este martes, tras una serie de declaraciones por parte del Gobierno, el presidente electo José Antonio Kast se refirió a la tensa reunión que tuvo con el presidente Gabriel Boric y abordó el conflicto por el proyecto del cable submarino entre China y Chile. El mandatario confirmó la llamada donde aseguró que se le "enunció" el tema, más no se le explicó a fondo de qué trataba, y enfatizó: "Le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando". Respecto de este mismo proyecto, Kast aseguró haberle dicho al actual jefe de Estado: "Presidente, usted está a pocos días de dejar el cargo. Creo que no corresponde que usted siga avanzando en políticas públicas que puedan dejar en una situación compleja al país frente a la nueva administración que no tiene toda la información", y luego acusó que no se han transparentado temas críticos sobre el Estado, haciendo hincapié en materia fiscal.