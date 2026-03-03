 José Antonio Kast se refiere a reunión por cable chino: “No confiamos en la información que se nos está entregando” - Chilevisión
Minuto a minuto
Quiénes son los culpables del triple crimen de carabineros en Cañete: Estos son sus delitos VIDEO | Captan a persona rezando arrodillada en medio de la carretera que conduce a Viña del Mar Giorgio Jackson acusó "pataleta" de J. A Kast tras fallida reunión con el Pdte Boric por cable chino VIDEO | La explicación de Kast por no atender llamado de Boric en polémica por cable chino Pdte. Boric responde a declaraciones de José Antonio Kast: “Chile merece que sus autoridades estén a la altura ”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
03/03/2026 11:48

José Antonio Kast se refiere a reunión por cable chino: “No confiamos en la información que se nos está entregando”

Este martes, tras una serie de declaraciones por parte del Gobierno, el presidente electo José Antonio Kast se refirió a la tensa reunión que tuvo con el presidente Gabriel Boric y abordó el conflicto por el proyecto del cable submarino entre China y Chile. El mandatario confirmó la llamada donde aseguró que se le "enunció" el tema, más no se le explicó a fondo de qué trataba, y enfatizó: "Le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando". Respecto de este mismo proyecto, Kast aseguró haberle dicho al actual jefe de Estado: "Presidente, usted está a pocos días de dejar el cargo. Creo que no corresponde que usted siga avanzando en políticas públicas que puedan dejar en una situación compleja al país frente a la nueva administración que no tiene toda la información", y luego acusó que no se han transparentado temas críticos sobre el Estado, haciendo hincapié en materia fiscal.

Lo más visto

Permiso de circulación 2026: Consulta gratis acá el valor real de tu vehículo

Un estudio de una plataforma automotriz reveló que un tercio de los vehículos en Chile están pagando de más. Revisa aquí cómo consultar el valor real que debes pagar este 2026.

03/03/2026

VIDEO | La explicación de Kast por no atender llamado de Boric en polémica por cable chino

El presidente electo se refirió a la fallida reunión con el actual mandatario, y también reveló la verdadera razón por la cual no respondió el llamado de Boric cuando iniciaron los problemas con EE.UU sobre el cable submarino de China.

03/03/2026

Cuco Cerda rompió el silencio y reveló la razón detrás de pelea con Sammis Reyes en Viña del Mar

El comunicador aclaró los rumores que se crearon respecto de la viral pelea con Sammis Reyes en una conocida fiesta en Viña del Mar.

03/03/2026

VIDEO | Captan a persona rezando arrodillada en medio de la carretera que conduce a Viña del Mar

El registro fue grabado al interior de un automóvil que viajaba justo a esa hora por la Autopista Internacional.

03/03/2026
Publicidad