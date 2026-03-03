Diputados de oposición critican a Pte. Boric tras reunión con J.A. Kast y tildan de “irresponsable” sus acusaciones - Chilevisión

Los parlamentarios expresaron preocupación por el tono de las declaraciones del mandatario sobre el intercambio de información con el presdiente electo respecto al polémico proyecto de cable submarino entre Chile y China.

Diputados de oposición manifestaron su rechazo a la actitud del Presidente Gabriel Boric, quien, tras una reunión con el presidente electo José Antonio Kast en La Moneda, lo acusó de mentir en torno a la comunicación previa sobre el proyecto de cable submarino.

Este enfrentamiento, que se produce en un contexto de transición política, ha generado alarmas en el ámbito político a solo días del cambio de mando.

El parlamentario Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) fue enfático en su crítica, calificando las palabras del mandatario como una “irresponsabilidad mayor”.

“Lo que estamos viendo es el último intento para instalar una cortina de humo antes de dejar el poder. No se puede gobernar con improvisación durante cuatro años y luego pretender dar lecciones de proligidad institucional en la despedida”, afirmó Arroyo.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert (Partido Republicano) también se pronunció sobre el incidente, instando a La Moneda a ofrecer una explicación clara sobre lo sucedido en la reunión.

“Es muy lamentable lo que acaba de ocurrir en el palacio de La Moneda y el tono que ha empleado el Presidente para referirse a la reunión. Aquí llama poderosamente la atención y solicitamos a La Moneda entonces, dado que la reunión no se pudo terminar, que explique a la ciudadanía qué es exactamente lo que ocurrió y en qué orden ocurrió, comentó Schubert.

"Ahora el presidente señala que él sí le habría hablado al presidente electo respecto del cable submarino, pero luego en su última locución señala que lo que él habría dicho es que se quería reunir con él para hablar de aquello”, agregó.

El congresista Mauro González hizo hincapié en la necesidad de mantener un espacio de respeto y madurez institucional durante el proceso de transición.

“Es profundamente preocupante que una instancia que debiera ser de transición ordenada y responsabilidad institucional, como el encuentro entre el Presidente en ejercicio y el Presidente electo, termine generando desconfianza pública y tensión innecesaria. En el caso del denominado ‘Cable Chino’, el Gobierno no ha sido claro y solo ha transmitido contradicciones, lo que ha debilitado la confianza en un tema de alta sensibilidad internacional”, señaló.

Asimismo, la diputada electa Tamara Ramírez se sumó a las críticas, calificando las acusaciones como “lamentables y profundamente irresponsables”.

“Este quiebre por el intercambio de información del cable chino demuestra que ambos sectores están más preocupados de quién tiene la última palabra que de la seguridad nacional y la transparencia”, concluyó, enfatizando que la resolución de este conflicto debe basarse en documentos y no en descalificaciones personales.