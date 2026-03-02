 Inicia pago de permiso de circulación 2026: Revisa dónde realizarlo y qué documentos necesitas - Chilevisión
02/03/2026 12:05

Inicia pago de permiso de circulación 2026: Revisa dónde realizarlo y qué documentos necesitas

Este mes, los conductores de vehículos motorizados deben renovar su permiso de circulación para poder circular en las calles. Revisa acá todo lo que debes saber del pago.

Publicado por Catalina Vargas

Con la llegada de marzo, los dueños de vehículos deben renovar el permiso de circulación.

Este lunes, se inicia el pago para el período 2026 de este impuesto anual que va en beneficio de las municipalidades.

Cumplir con este requisito es una obligación de todos los conductores, de lo contrario no se les permitirá circular en sus vehículos motorizados por las calles del país.

Para obtener o renovar el permiso debes asegurarte de:

  • No poseer multas de tránsito impagas
  • Tener la revisión técnica del vehículo vigente
  • No estar en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI) 
  • No estar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos

Plazo para pagar el permiso de circulación

El permiso de circulación se puede pagar hasta el martes 31 de marzo con:

  • Efectivo
  • Tarjetas de débito o crédito
  • Cheque al día

También es posible hacerlo en dos cuotas.

En ese caso, el plazo establecido para la primera es hasta el 31 de marzo, mientras que para la segunda es hasta el 31 de agosto.

¿Dónde realizar el trámite?

El trámite se realiza en la Dirección de Tránsito de cada municipalidad y en los centro habilitados por ellas. 

Además, se han habilitado plataformas en línea. Para eso, debes visitar los sitios web y corroborar si existe la opción.

En el caso de la Municipalidad de Santiago, hay un sistema de pago para los vecinos de la comuna. Si deseas consultar con tu RUT y patente, haz click en la imagen:

Documentos necesarios para renovar el permiso de circulación

En el caso de los vehículos usados, sólo se requiere la entrega de los siguientes tres documentos:

  • Permiso de circulación anterior.
  • Certificado de homologación (si corresponde) o revisión técnica vigente.
  • Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) que cubre los gastos médicos o indemnizaciones por lesiones o fallecimiento en accidentes de tránsito.

A los dueños de vehículos nuevos se les pedirán estos cuatro documentos:

  • Factura de compra (incluye la copia).
  • Inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).
  • Certificado de homologación (si corresponde) y certificado de normas de homologación.
  • Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) que cubre los gastos médicos o indemnizaciones por lesiones o fallecimiento en accidentes de tránsito, vigente hasta el 31 de marzo de 2027.

